C'è una scena del trailer di GTA 6 che è stata vista più delle altre

Il primo trailer ufficiale di GTA 6 ha sicuramente soddisfatto i fan, i quali stanno continuando a parlarne a molti giorni dall'uscita.

Il primo video del successore di GTA V (lo trovate su Amazon) era atteso dai fan da mesi e mesi, e a quanto pare non ha deluso le aspettative.

Tutto ciò è sottolineato anche dai record di visualizzazione distrutti in un lasso di tempo davvero breve.

Ora, come riportato da The Gamer, i fan di GTA 6 hanno scelto la sequenza del trailer più riprodotta in assoluto, ed è quella che mostra Lucia (o perlomeno quella che sembra essere lei) in bikini.

Come evidenziato dall'account Twitter GTA 6 Trailer Countdown, le altre inquadrature più viste includono Lucia in prigione che guarda il cortile, la spiaggia di Vice City piena di gente, lo strip club e due ragazzi che si stringono la mano.

Del resto, da quando è uscito il trailer, i fan hanno cercato di capire chi sia la donna in bikini. Alcuni pensano che si tratti di un PNG generico, mentre altri sono convinti che si tratti di Lucia.

Quindi, potrebbe essere che la gente stia mettendo in pausa questa scena specifica rivedendola più e più volte, per cercare di svelare il "mistero".

Dopotutto, i fan hanno evidenziato alcuni dettagli molto specifici, come la mancanza di un neo, quindi la verità è ben lungi dall'essere svelata.

Nell'attesa di saperne di più sulla scena della ragazza in bikini, qualcuno ha deciso di ricreare il trailer di GTA 6 sfruttando la grafica di PS1.

Sempre a tal proposito, c'è chi ha scelto di usare invece il comparto tecnico di GTA 5, per un risultato altrettanto ottimo.

Infine, da poche ore è comparso online un installer di una presunta versione PC del gioco, ma a quanto pare è una truffa.