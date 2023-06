GTA come Breaking Bad è la cosa più bella che vedrete oggi

Un gioco open-world su Breaking Bad è un sogno, e sembra che qualcuno ci abbia pensato rendendolo in tutto e per tutto simile a GTA.

Considerando che al momento il sequel di GTA V (di cui trovate l’edizione next-gen su Amazon) non si è ancora mostrato al pubblico in veste ufficiale, è ovvio che i fan provino a ingannare l'attesa nei modi più disparati.

Advertisement

Tempo fa il canale TeaserPlay ha dato vita a un trailer in Unreal Engine 5 che immagina i "viaggi nel tempo" di GTA 6.

Ora, come riportato anche da GamingBible, il duo di autori si è dilettato a dare vita a un GTA-Breaking Bad in piena regola.

Il nuovo concept trailer mostra un mondo aperto, una grafica al top (grazie alla potenza dell'UE5) e la libertà di gestire il proprio impero di metanfetamine come meglio si crede.

I fan nei commenti hanno lodato il lavoro dei TeaserPlay, molto migliore del primo tentativo di alcuni mesi fa, e in molti concordano sul fatto che qualcuno dovrebbe svilupparlo come come un vero gioco completo.

«Se lo fai diventare un gioco vero e proprio, crea una missione segreta in cui Walter e Jessie devono consegnare i Pop Corners a Tuco e Hector mentre sono inseguiti da Todd e Gus», si legge in un commento.

Onestamente, non sembra affatto una cosa semplice creare un vero e proprio gioco di Breaking Bad. Anche se la serie è ancora molto amata, è difficile che una licenza del genere - per quanto popolare - possa tramutarsi in un clone di Grand Theft Auto (anche se la speranza è l'ultima a morire).

Nell'attesa di saperne di più sul vero GTA 6 nei mesi scorsi è apparso in rete uno screen del gioco che ha davvero lasciato a bocca aperta tutti.

In attesa che arrivi quindi l'annuncio ufficiale di Rockstar Games, l'attore che dovrebbe interpretare uno dei protagonisti di GTA 6 ha lanciato un nuovo indizio.