GTA 6, il trailer potrebbe arrivare... domani

Dicembre è imminente, e sapete tutti benissimo che anche il trailer di Grand Theft Auto 6 (o GTA 6, per gli amici) lo è.

Lasciando finalmente da parte l'altrettanto noto GTA V (che trovate su Amazon in versione current-gen) è tempo di guardare al futuro.

Del resto, parliamo di un gioco in cui l'intero open world potrebbe essere tre volte più grande rispetto a quello del precedente capitolo.

Ora, come riportato anche da ComicBook, un autorevole insider ha rivelato la presunta data in cui verrà mostrato il trailer di GTA 6, e non è quella dei The Game Awards.

Il noto Tez2, che finora si è dimostrato quasi sempre affidabile, ha fatto notare che un nuovo evento di GTA Online durerà due settimane e terminerà martedì 12 dicembre.

Proprio quella data, quindi, potrebbe essere quella scelta da Rockstar per mostrare finalmente al mondo il suo nuovo gioco.

Quindi, dato che la fine della prossima settimana sarà probabilmente riservata al già citato DLC di GTA Online, i fan di Grand Theft Auto potrebbero aspettarsi che il reveal trailer di GTA 6 arrivi nientemeno che domani, venerdì 1 dicembre, o durante il fine settimana (o al massimo lunedì/martedì).

«L'evento GTA Online durerà due settimane e terminerà martedì 12 dicembre», si legge nel tweet in questione. «Quindi possiamo aspettarci il trailer di GTA 6 o venerdì, durante il weekend o al massimo martedì».

Naturalmente, prendete queste informazioni con le pinze, poiché non è certo che il reveal avverrà davvero domani, 1° dicembre.

Restando in tema di indiscrezioni, sempre Tez2 (che, lo ricordiamo, si è rivelato affidabile in più di un'occasione) è tornato a suggerire di avere informazioni sul fatto che GTA 6 vedrà il rilascio periodico di contenuti.

Ma non solo: a quanto pare il sistema meteorologico all'avanguardia vociferato alcune settimane fa per Grand Theft Auto 6 non sarà presente.