Il possibile rinvio di GTA 6 farebbe "slittare" anche il nuovo Battlefield

L'intera industria videoludica sta monitorando con estrema attenzione GTA 6, il cui lancio è destinato a cannibalizzare tutte le uscite sulla breve distanza.

Vi abbiamo già raccontato sulle nostre pagine che tutti i publisher più importanti — e perfino Xbox — sono pronti a "togliere il disturbo" e rinviare i loro titoli, qualora dovessero andare a scontrarsi proprio contro il gigante di Rockstar Games.

E ovviamente non poteva fare eccezione Electronic Arts, che si è già detta pronta a valutare un eventuale rinvio di emergenza del nuovo Battlefield, a pochissimi istanti di distanza dall'annuncio della finestra di lancio ufficiale.

Come riportato da IGN USA, il CEO Andrew Wilson ha infatti ammesso di ritenere l'anno fiscale 2026 la finestra temporale giusta per il lancio del prossimo capitolo della saga sparatutto, ma allo stesso tempo il publisher è pronto a prendere in considerazione tutte le opzioni per assicurare il successo del prodotto, incluso ovviamente il rinvio in caso di competizioni troppo agguerrite.

Un evidente riferimento al sequel di GTA V (che trovate invece su Amazon), sebbene non ne sia mai stato fatto direttamente il nome:

«Credo che quest'anno avrà diverse sfumature riguardanti la competizione. Potrebbero accadere alcune cose durante l'anno che ci causerebbero di ripensare alle nostre finestre di lancio. Abbiamo una finestra di lancio FY 26 su cui il nostro team sta puntando. Riteniamo che il gioco sarà grande e per allora sarà pronto, ma se dovessimo avvicinarci a quella finestra temporale e dovessimo credere che per noi non sarebbe una grande finestra [di lancio], allora ne cercheremmo un'altra che ci darebbe il giusto tempo, l'energia e l'opportunità di acquisire giocatori affinché questo Battlefield sia tutto ciò che dovrebbe essere».

Riassumendo il tutto in pochissime parole: se GTA 6 — o eventuali altri successi annunciati dell'ultima ora — dovessero uscire a ridosso del lancio prestabilito per Battlefield, EA non avrebbe problemi a farsi da parte per non "mandare a morire" un progetto su cui crede molto.

Nel frattempo, ricordiamo che è stata già condivisa una brevissima prima clip di gameplay, insieme all'annuncio per una nuova iniziativa di playtesting.