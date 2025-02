GTA 5 per PC si aggiorna gratis con nuove funzionalità

A partire dal 4 marzo, Grand Theft Auto V per PC riceverà un aggiornamento gratuito che introdurrà funzionalità precedentemente esclusive delle versioni PS5 e Xbox Series X|S.

Tra le novità più attese, come riportato anche nel sito ufficiale, ci sono nuovi veicoli e potenziamenti presso Hao’s Special Works, incontri con animali selvatici, l’abbonamento GTA+, oltre a miglioramenti grafici e tempi di caricamento più rapidi.

Le principali novità dell’aggiornamento sono le seguenti:

Miglioramenti grafici : Ray Tracing avanzato, supporto per NVIDIA DLSS 3 e AMD FSR3, caricamenti più rapidi grazie a DirectStorage e supporto per DualSense su PC.

: Ray Tracing avanzato, supporto per NVIDIA DLSS 3 e AMD FSR3, caricamenti più rapidi grazie a DirectStorage e supporto per DualSense su PC. Nuovi veicoli e upgrade : Espansione del garage di Hao’s Special Works con nuove auto e miglioramenti per quelle già esistenti.

: Espansione del garage di Hao’s Special Works con nuove auto e miglioramenti per quelle già esistenti. Esperienza migliorata per i nuovi giocatori : Interfaccia rinnovata e un bonus di 4 milioni di GTA$ per chi inizia una nuova carriera in GTA Online.

: Interfaccia rinnovata e un bonus di 4 milioni di GTA$ per chi inizia una nuova carriera in GTA Online. GTA+ disponibile su PC : Per la prima volta, gli utenti PC potranno sottoscrivere l’abbonamento premium che garantisce 500.000 GTA$ al mese, sconti e veicoli esclusivi.

: Per la prima volta, gli utenti PC potranno sottoscrivere l’abbonamento premium che garantisce 500.000 GTA$ al mese, sconti e veicoli esclusivi. Supporto per la versione precedente: I giocatori potranno scegliere se giocare alla versione originale o a quella aggiornata, che saranno due entità separate.

Insomma, al netto di questa novità il prossimo aggiornamento di GTA 5 su PC rappresenta un’importante evoluzione per uno dei giochi più longevi e di successo della storia (e che trovate anche su Amazon).

L’aggiunta di feature avanzate e di contenuti esclusivi dimostra che Rockstar Games continua a investire nel titolo, mantenendolo al passo con le piattaforme next-gen.

Tuttavia, resta il dubbio: con tutti questi aggiornamenti, GTA 6 è ancora così lontano? Secondo me no, visto anche che la data di uscita a quanto pare si sta avvicinando anche per la versione PC.

