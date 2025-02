GTA 6 avrebbe scelto un noto rapper per un ruolo nel gioco

Mentre il mondo dei videogiochi attende con ansia nuove informazioni su GTA 6, un rumor sta facendo discutere la community.

Secondo il noto insider TheGhostofHope (via CB), DJ Khaled sarebbe stato ingaggiato da Rockstar Games per comparire nel gioco.

Il celebre produttore musicale e rapper, noto per i suoi tormentoni e per essere sempre "the best", dovrebbe prestare la sua voce a uno dei canali radio presenti in-game, diffondendo la sua musica e forse qualche "Another one" di troppo.

Non sarebbe la prima volta che Rockstar inserisce celebrità nel suo universo. GTA 5 (che trovate su Amazon) ha visto la partecipazione di Kenny Loggins, DJ Pooh, Frank Ocean e perfino Cara Delevingne come speaker delle stazioni radio, mentre Dr. Dre è comparso direttamente in GTA Online con una storyline dedicata e brani inediti.

Se il rumor fosse vero, DJ Khaled si unirebbe a questa tradizione, portando il suo stile sopra le righe nell'attesissimo ritorno a Vice City.

Tuttavia, come sempre con le indiscrezioni su GTA 6, è bene prendere la notizia con le pinze. Rockstar è nota per mantenere il massimo riserbo sui suoi titoli, e le fughe di notizie reali sono rare.

Il gioco è ancora avvolto nel mistero, con i fan che aspettano il secondo trailer dopo oltre un anno dal primo annuncio.

Per quanto riguarda la data di uscita, si ipotizza un lancio tra ottobre e novembre 2025, anche se non si escludono rinvii al 2026. Con un’attesa così alta, Rockstar non può permettersi passi falsi, e ogni minimo dettaglio viene analizzato con la lente d’ingrandimento dai fan.

Ora, la vera domanda è: siamo pronti per accendere la radio di GTA 6 e sentire DJ Khaled gridare "We the best music!" tra una sparatoria e una fuga in macchina? Forse sì. O forse no.

Nel mentre, avete letto anche che GTA 6 potrebbe diventare simile a Fortnite, a quanto pare?