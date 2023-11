GTA 4 Remaster potrebbe uscire prima di GTA 6

GTA 4 è ormai un titolo davvero "vecchio", sebbene l’avventura di Niko Bellic sia ancora molto apprezzata, tanto che presto potrebbe tornare in auge.

Mettendo da parte GTA V, il capitolo ambientato a Liberty City ha infatti un posto speciale nel cuore dei fan della serie.

Dopotutto, sono gli stessi giocatori ad aver scelto di “riabilitare” il titolo, reputandolo in alcuni masi migliore di GTA V.

Ora, dopo che qualcuno ha immaginato come potrebbe essere un remake moderno di GTA 4 in Unreal Engine 5, qualcuno ha accennato a un presunto remaster del gioco in arrivo.

Come riportato anche da GamingBible, sembra che Rockstar Games stia per rilasciare un altro porting, questa volta del sopra citato Grand Theft Auto IV e che, a quanto pare, arriverà prima di GTA 6.

L'account Twitter/X di Jeff Pulaski sostiene che è in programma un remaster o un porting di GTA 4. Certo, la popolarità di un account social (in questo caso molto bassa) non dovrebbe sempre determinare la validità, quindi è certamente saggio essere scettici.

Detto questo, c'è ancora motivo di credere che un port o un remaster di GTA 4 sia in arrivo. Nel luglio del 2022 era stato riportato che Rockstar aveva cancellato i piani di rimasterizzazione di Red Dead Redemption e GTA 4, uno dei quali, come sappiamo, è stato rilasciato.

Inoltre, nel luglio di quest'anno, è stato affermato che Take-Two ha intenzione di fare uscire due "titoli precedentemente rilasciati". Questo prima dell'uscita del porting di Red Dead Redemption.

Entrambi i giochi avrebbero dovuto essere rilasciati durante l'anno fiscale 2024, che si concluderà alla fine di marzo del prossimo anno.

Potrebbe quindi avere senso che Take-Two Interactive rilasci un porting di GTA 4 per colmare questo vuoto, soprattutto se si tratta di un "minimo sforzo", come quello di RDR.

Staremo a vedere se il gioco in questione verrà annunciato assieme a GTA 6, in occasione del 25imo anniversario di Rockstar.

Parlando ancora di GTA 4, alcune mod rilasciate di recente lo rendono ancora più bello da vedere e da giocare.

Del resto, il gioco è ancora in grado di sorprendere, tanto che un video pubblicato ormai diverse settimane fa lo dimostra.

Infine, alcune settimane fa un modder ha rilasciato un nuovo HD Texture Pack per GTA 4, che ne revisiona in maniera decisa i protagonisti principali (dategli un'occhiata se vi va).