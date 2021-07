GTA IV, 10 dettagli realistici nascosti (che vi erano sfuggiti)

Sono passati ben tredici anni dall’uscita di GTA IV, l’avventura di Niko Bellic che ebbe il compito di portare avanti il franchise dopo l’ottimo GTA San Andreas.

Il capitolo ambientato a Liberty City riuscì rapidamente a conquistare molti appassionati, portandosi dietro le consuete polemiche che spesso accompagnano ogni nuova iterazione della serie.

In tempi recenti, la community ha rivolto uno sguardo al passato e ha scelto di “riabilitare” il titolo, reputandolo migliore di GTA V anche grazie al carisma del suo protagonista.

Se sperate che la Complete Edition del quarto episodio possa arrivare su PS5 in modo analogo a quanto avverrà con l’ultimo, avete già una risposta (e una spiegazione).

Niko Bellic by Hossein Diba

Dopo tanti anni, sono ancora molti i dettagli del gioco in grado di sorprendere, e un video di Gamerficial ne ha raccolti più di dieci.

Per prima cosa, la polizia sarà pronta a intervenire nel caso in cui un NPC stia violando la legge, magari picchiandoci o tentando di rapinarci in prossimità delle forze dell’ordine.

Come avviene praticamente in ogni capitolo della serie, i nostri avversari non si faranno scrupoli nel darci la caccia, e saranno pronti a trascinarci fuori dal nostro veicolo, arrivando ad aggrapparsi agli sportelli pur di non lasciarci scappare.

Se spareremo alle ruote dei veicoli, l’aria contenuta nei pneumatici non uscirà rapidamente, ma in modo costante e graduale, causando l’abbassamento del mezzo di trasporto fino a una distanza prossima all’asfalto.

I passanti cercheranno di non farsi investire e tenteranno di mantenere l’equilibrio appoggiandosi alla nostra macchina, cercando allo stesso tempo di allontanarsi dalla posizione di pericolo.

Sparando alle mani dei nostri avversari sarà possibile disarmarli rapidamente, proprio come avverrebbe nella realtà (ma solo facendolo con grande precisione).

I dettagli sono davvero tantissimi: si passa dalle cinture di sicurezza funzionanti ad alcuni NPC che si rifiuteranno di abbandonare il loro veicolo nonostante le nostre minacce, per finire con un Niko Bellic pronto ad usare gli specchietti retrovisori.

Per dare un’occhiata a tutti i dettagli che vi erano sfuggiti vi rimandiamo al video di Gamerficial, grazie al quale potrete rispolverare la vostra copia di GTA IV e mettervi a caccia di ulteriori segreti.

Ma non si tratta dell’unico filmato che rende onore alle gesta di Niko Bellic: qualche mese fa, un’altra clip aveva mostrato le notevoli differenze tra il quarto e il quinto episodio della saga.

GTA V resta comunque uno dei titoli di maggiore successo della scuderia di Rockstar Games, ed è ancora molto giocato: qualcuno è addirittura riuscito a portare a termine un’impresa impossibile contro ogni probabilità.

Passando a GTA 6, ancora restio a mostrarsi, una fonte autorevole ha avvisato i fan che il sesto episodio potrebbe essere l’ultimo.