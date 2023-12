GTA Trilogy, la versione gratis Netflix è migliore delle altre? Un video lo svela

Da pochi giorni, gli abbonati a Netflix possono mettere le mani sulla Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, gratuitamente.

Similmente a Xbox Game Pass (a cui potete iscrivervi anche su Amazon) il colosso dello streaming offre da tempo giochi gratis ai suoi abbonati.

Advertisement

La notizia che Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è giocabile gratuitamente su Netflix ha sicuramente colpito piacevolmente i fan.

Ora, come riportato anche da GamingBible, una video comparativa mette a confronto la versione console e PC della trilogia con la versione mobile e - sorpresa - quest'ultima sembra parecchio più bella da vedere.

La versione mobile di GTA: San Andreas ha un effetto di colorazione quasi totalmente diverso e tendente all'arancione, così come anche Grand Theft Auto 3 e GTA Vice City hanno palesi differenze a livello cromatico.

Una scelta sensata? Per molti assolutamente sì, tanto che i giochi mobile sembrano avere un aspetto più vivido rispetto alla controparte console e PC (ma in questo caso è anche una questione di gusti).

L'offerta è in ogni caso esclusiva per gli abbonati a Netflix su App Store, Google Play e nell'app mobile di Netflix.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition si aggiunge a un catalogo in crescita di oltre 80 giochi, con titoli di tutti i generi che aggiungono ulteriore valore agli abbonamenti Netflix.

Del resto, mesi fa vi abbiamo reso noto che il colosso dello streaming sta intensificando il suo ingresso nel settore dei videogiochi, sfruttando gli studi acquisiti negli ultimi due anni.

Netflix aveva infatti previsto di rilasciare circa 40 videogiochi solo nel corso del 2023, con 16 giochi in sviluppo presso i suoi studi interni e 70 con i suoi partner esterni.

Infine, se volete saperne di più sulla GTA Trilogy, recuperare prima di subito anche la nostra recensione.