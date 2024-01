Gran Turismo Sport sta per dirci addio: è già stato rimosso da PS Store

Sembra proprio che non ci sarà alcun ripensamento per tenere in vita Gran Turismo Sport, l'ambizioso capitolo della saga per PS4 ormai arrivato ai titoli di coda.

Come vi avevamo segnalato nelle scorse giornate, Sony e Polyphony Digital avevano annunciato il temuto end of service, segnalando che a partire dal 31 gennaio non sarebbe più stato possibile accedere ai contenuti online del titolo.

Advertisement

Dopo l'ultima giornata di gennaio, i fan saranno in grado dunque di accedere solo ai contenuti offline del gioco, che rappresentano comunque solo una minima parte di ciò che il pacchetto aveva da offrire.

È chiaro che si tratta di una decisione presa a causa dell'inevitabile abbandono del titolo, con conseguente rafforzamento del supporto per Gran Turismo 7 (lo trovate su Amazon), ma che significa anche la morte di una delle esclusive PS4 più ambiziose.

Ed è proprio a causa della natura del titolo che Sony ha già preso la prima triste decisione, per chi sperava in ripensamenti: come segnalato da Twisted Voxel, Gran Turismo Sport è stato ufficialmente rimosso da PlayStation Store, il che significa che non può più essere acquistato da nuovi giocatori.

Soltanto chi l'aveva acquistato in precedenza potrà continuare regolarmente a scaricarlo sulle proprie console, anche se i contenuti effettivamente accessibili saranno davvero molto pochi.

Una decisione tutto sommato inevitabile, data la natura stessa del gioco sviluppato da Polyphony Digital, ma che indubbiamente riaccenderà per l'ennesima volta il dibattito sulla preservazione videoludica e sui giochi che necessitano di connessioni permanenti ai server.

Ad ogni modo, possiamo ufficialmente dire che il conto alla rovescia per la fine di Gran Turismo Sport è, purtroppo, iniziato in via definitiva. Se volete fare le vostre ultime gare, vi raccomandiamo di non esitare ulteriormente.

Ricordiamo che dopo un lancio iniziale considerevolmente problematico, Gran Turismo 7 è riuscito ad avere un grande successo, mantenendo costantemente una base di utenti attiva particolarmente elevata.

Se siete curiosi di provarlo con mano, cogliamo l'occasione per segnalarvi che il settimo capitolo di Polyphony Digital è uno dei tantissimi videogiochi proposti in offerta con gli Sconti di Gennaio di PlayStation Store.