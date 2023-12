Gran Turismo 7 è un flop oppure no? Yamauchi fa chiarezza

Difficile pensare che un nome come quello di Gran Turismo 7 possa essere associato ad un gioco fallimentare ma, bisogna dirlo, il nuovo episodio della saga di racing game di Polyphony non è stato il ritorno reboante che ci aspettavamo.

Uscito a cavallo delle due generazioni di PlayStation, tanto che lo trovate ancora in versione PS4 su Amazon, Gran Turismo 7 è riuscito in ogni caso a dare un cambio di marcia alla serie dopo Sport che, tra alti e bassi, è stato un esperimento a metà.

Giusto qualche mese fa il tema di sviluppo ha decretato la fine della carriera per Gran Turismo Sport tra l'altro, annunciando ufficialmente la conclusione del supporto online per il gioco.

E mentre Gran Turismo 7 viene comunque aggiornato con una grande regolarità, è tempo per il racing game di cominciare a tirare le somme di questa sua prima parte di vita. È un flop? È un successo?

A rispondere è Kazunori Yamauchi (tramite PlayStation Lifestyle), parlando di come i giocatori hanno accolto il titolo.

In occasione delle finali delle GT World Series a Barcellona, il creatore della serie ha affermato che Gran Turismo 7 non solo ha avuto successo, ma Polyphony Digital è anche stata in grado di "mantenere un numero davvero elevato di utenti attivi durante tutto l'anno di lancio".

Yamauchi ha anche aggiunto che, relativamente alla storia di Gran Turismo, i risultati del settimo capitolo sono da considerare "qualcosa di veramente unico che altri titoli non sono stati in grado di vedere". Non è ben chiaro a quali altri titoli si riferisca il patron di Gran Turismo, ma gli concediamo il momento di celebrazione.

Un successo che è senz'altro merito, almeno in parte, del lancio del film che ha catalizzato l'attenzione dei giocatori nuovamente (o per la prima volta) su Gran Turismo 7.

Un'affermazione che arriva in un momento importante, tra l'altro, con l'arrivo recente del rivale Forza Motorsport di Microsoft che è stato accolto con grande positività da tutti: ma quale dei due giochi ha la grafica migliore?