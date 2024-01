PlayStation Store, nuovi Sconti di Gennaio fino al 95%: ecco i migliori

Per festeggiare ufficialmente l'arrivo del 2024, Sony ha deciso di aggiornare la selezione di Sconti di Gennaio proposta su PlayStation Store: adesso è possibile acquistare tanti altri giochi a prezzi particolarmente ridotti.

Resteranno tuttavia ancora disponibili per qualche giorno gli sconti proposti inizialmente, con capolavori come Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2 in offerta, insieme a tantissimi giochi sotto i 10 euro da recuperare.

Ma le nuove offerte disponibili su PlayStation Store sono particolarmente interessanti, dato che sono disponibili giochi come Need for Speed Heat proposti addirittura al 95%.

E non mancheranno anche offerte su alcuni dei migliori giochi rilasciati nelle scorse settimane: tra questi vi segnaliamo Avatar Frontiers of Pandora, l'open world di Ubisoft che è già in sconto dopo neanche un mese dal lancio.

Così come non possiamo non segnalarvi gli sconti su Gran Turismo 7 e sulla Digital Deluxe Edition di Hogwarts Legacy, ma questi sono ovviamente solo alcuni piccoli esempi: di seguito vi proporremo una nostra selezione con i migliori nuovi Sconti di Gennaio su PlayStation Store (trovate gift card per i vostri acquisti digitali su Amazon).

PlayStation Store: migliori sconti di gennaio 2024

Assassin's Creed Odyssey Gold a 19,99€ (anziché 99,99€) - Sconto dell'80%

a 19,99€ (anziché 99,99€) - Sconto dell'80% Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Edition a 24,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 75%

a 24,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 75% Avatar: Frontiers of Pandora Gold a 82,49€ (anziché 109,99€) - Sconto del 25%

a 82,49€ (anziché 109,99€) - Sconto del 25% Borderlands 3 Ultimate a 29,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 70%

a 29,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 70% Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40%

a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40% Forspoken a 31,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 60%

a 31,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 60% Ghostrunner a 8,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 70%

a 8,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 70% Grand Theft Auto V PS4 + PS5 a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Gran Turismo 7 a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38%

a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38% Hogwarts Legacy Digital Deluxe a 42,49€ (anziché 84,99€) - Sconto del 50%

a 42,49€ (anziché 84,99€) - Sconto del 50% Horizon Call of the Mountain a 49,69€ (anziché 69,99€) - Sconto del 29%

a 49,69€ (anziché 69,99€) - Sconto del 29% Horizon Forbidden West Complete a 49,69€ (anziché 69,99€) - Sconto del 29%

a 49,69€ (anziché 69,99€) - Sconto del 29% La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a 5,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'85%

a 5,99€ (anziché 39,99€) - Sconto dell'85% Lies of P Deluxe a 55,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 20%

a 55,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 20% Like a Dragon Gaiden a 37,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 25%

a 37,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 25% Lords of the Fallen Deluxe a 51,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 35%

a 51,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 35% Metal Gear Solid 1 a 15,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 20%

a 15,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 20% Metal Gear Solid 2 a 15,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 20%

a 15,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 20% Mortal Kombat 1 Premium a 59,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 40%

a 59,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 40% Need for Speed Heat a 3,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 95%

a 3,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 95% Need for Speed Unbound: Palace a 17,99€ (anziché 89,99€) - Sconto dell'80%

a 17,99€ (anziché 89,99€) - Sconto dell'80% Persona 5: Ultimate Edition a 19.99€ (anziché 99,99€) - Sconto dell'80%

a 19.99€ (anziché 99,99€) - Sconto dell'80% Persona 5 Tactica a 41,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 30%

a 41,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 30% Red Dead Redemption 2 Ultimate a 29,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 67%

a 29,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 67% Returnal Digital Deluxe a 49,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 45%

a 49,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 45% RoboCop: Rogue City a 41,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 30%

a 41,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 30% Sifu a 17,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 65%

a 17,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 65% SoulCalibur VI Deluxe a 14,99€ (anziché 99,99€) - Sconto dell'85%

a 14,99€ (anziché 99,99€) - Sconto dell'85% Star Wars Jedi: Survivor Deluxe a 59,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 40%

a 59,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 40% TMNT: Shredder's Revenge a 17,49€ (anziché 24,99€) - Sconto del 30%

Trovate tutti gli sconti di gennaio, inclusi quelli già resi precedentemente disponibili, al seguente indirizzo: vi consigliamo però di guardare attentamente la data di scadenza delle offerte, visto che le nuove offerte termineranno il 18 gennaio. Tutte quelle precedenti, invece, termineranno il 6.