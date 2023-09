Ultima gara per Gran Turismo Sport, annunciata la fine del supporto online

Gran Turismo Sport, penultimo capitolo della saga di racing game incentrato principalmente sulle modalità competitive, arriverà alla sua ultima corsa il 31 gennaio 2024.

Uscito nel 2017, Gran Turismo Sport fece discutere per il modo in cui Polyphony decise di impostare l'intero progetto. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, infatti, il focus era sull'aspetto sportivo dei videogiochi con modalità e una struttura di gameplay dedicata.

Diversamente da Gran Turismo 7 (lo trovate su Amazon) che invece ha riportato la serie su una strada più conosciuta e amata dai fan storici.

Dopo tutti questi anni sembra essere finita la benzina per Gran Turismo Sport, che non verrà più supportato nelle sue funzioni online.

Come annunciato sul sito ufficiale del titolo, il 31 gennaio 2024 verrà segnalato l'ultimo giro dell'ultima gara.

I servizi online del di Gran Turismo Sport verranno terminati, e dal 1 dicembre 2023 verrà bloccata anche la distribuzione degli articoli aggiuntivi acquistabili dal PlayStation Store che possono essere utilizzati nel gioco.

Dopo la fine del supporto non sarà più possibile usare servizi come Community, Open Lobby e Modalità Sport, né funzionalità/oggetti online come livree personalizzate. Sarà tuttavia possibile giocare alle parti offline del gioco, inclusi i contenuti aggiuntivi acquistati.

«Desideriamo ringraziare i numerosi utenti del servizio online Gran Turismo Sport sin dal suo primo lancio nel 2017», commenta Polyphony nel comunicato: «Da qui in poi continueremo a migliorare ulteriormente i servizi online per il titolo attualmente disponibile Gran Turismo 7 su PlayStation 4 e PlayStation 5.»

Gran Turismo 7 è infatti sempre aggiornatissimo da parte del team di sviluppo, con degli update veramente frequenti che aggiustano problemi e inseriscono nuove auto nel parco.

Nel frattempo è arrivato anche l'atteso film di Gran Turismo che, tra alti e bassi, alla fine si è rivelato anche un successo in grado di rilanciare l'ultimo capitolo videoludico della serie.