Gran Turismo 7 per PS5 con il 38% di sconto! Imperdibile!

Grazie ad una strepitosa offerta su Amazon, potrete mettere il piede sull'acceleratore e immergervi nel mondo emozionante delle corse automobilistiche con Gran Turismo 7. Infatti, oggi potete acquistare la versione Playstation 5 di Gran Turismo 7 a soli 49,98€, con uno sconto del 38% e un risparmio reale di 31€.

Ultimo capitolo della famosa serie di corse automobilistiche sviluppata da Polyphony Digital, Gran Turismo 7 sfrutta la potenza di PS5 per raggiungere livelli di realismo mai visti prima. Le auto e i circuiti sono riprodotti fedelmente, mentre il motore fisico è stato migliorato per offrire dinamiche di guida ancora più coinvolgenti.

Gran Turismo 7 introduce molte novità, in particolare un sistema meteorologico molto avanzato che rende le gare ancora più coinvolgenti. Tuttavia, non mancano i classici circuiti, come Trial Mountain e High-Speed Ring, dove gli appassionati potranno tornare a sfrecciare con la propria auto preferita.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che «Gran Turismo 7 fa tornare la modalità carriera che i giocatori avevano richiesto a gran voce [...] si nota in modo lapalissiano quanto si tratti di un gioco raffinato, semplicemente perfetto per i cultori dell'automobilismo, realizzato con grandissima cura per i particolari. L'online con base mutuata da Gran Turismo Sport e il supporto continuativo garantiranno lunga vita al gioco [...]».

