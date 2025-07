Zipaki, la piattaforma italiana dedicata al fumetto digitale, annuncia il lancio di Zipaki Premium, il nuovo servizio in abbonamento pensato per chi legge regolarmente fumetti e desidera farlo in modo più conveniente, flessibile e vantaggioso. Con Zipaki Premium, gli utenti potranno accedere ad una selezione crescente di titoli inclusi nell’abbonamento e una serie di vantaggi esclusivi fra cui il 10% di ZipCoin extra sugli acquisti di pacchetti singoli;

Zipaki: piani di abbonamento e vantaggi mensili

La registrazione su Zipaki è completamente gratuita. Dopo la registrazione è possibile accedere ad un catalogo di fumetti digitali gratuiti, inclusi quelli prodotti da Tacotoon. Per leggere i titoli più richiesti, come i fumetti Marvel e DC Comics in italiano, oltre ai manga di J-POP Manga e Planet Manga, è possibile scegliere tre piani di abbonamento pensati per soddisfare ogni tipo di lettore: dal curioso occasionale al lettore più assiduo.

Abbonamento START

Lettura illimitata di tutti i titoli selezionati (contrassegnati con una coroncina viola)

Possibilità di leggere fumetti online e offline

300 ZipCoin inclusi (dal valore di € 3)

Costo: € 2,99 al mese

Abbonamento PLUS

Lettura di tutti i titoli inclusi nella raccolta Premium senza pubblicità (contrassegnati con una coroncina viola)

Lettura online e offline

1150 ZipCoin al mese (equivalenti a circa € 11.50) da utilizzare per acquistare liberamente i volumi del catalogo

Ottieni il 5% di ZipCoin extra con l’acquisto dei pacchetti singoli

Costo: € 9,99 al mese/€ 99,99 all'anno

Abbonamento MAX

Lettura di tutti i titoli inclusi nella raccolta Premium senza pubblicità (contrassegnati con una coroncina viola)

Lettura online e offline

2300 ZipCoin al mese (equivalenti a circa € 23) da utilizzare per acquistare liberamente i volumi del catalogo

Ottieni il 5% di ZipCoin extra con l’acquisto dei pacchetti singoli

Costo: € 19,99 al mese/€199,99 all'anno

Zipaki offre numerose funzionalità pensate per migliorare l’esperienza degli amanti dei fumetti digitali:

Leggere gratuitamente un’anteprima dei volumi digitali disponibili

Tenere traccia delle proprie letture, commentarle e condividerle con altri utenti

Creare una libreria personale sul proprio account per avere sempre a portata di mano i propri fumetti preferiti

Inoltre, Zipaki mette a disposizione un reader digitale avanzato, progettato per garantire un’esperienza di lettura ottimale sia online che offline, con un catalogo di oltre 1700 serie e 6000 volumi in costante aggiornamento.

I piani sono attivabili direttamente dall’app o dal sito ufficiale.

Tra i titoli attualmente disponibili nella raccolta Premium ci sono volumi e capitoli di serie di successo come: Hollywood Horror Stories, The Boys, Star Wars, Dune, Il Corvo, Dungeons & Dragons: Leggende di Baldur's Gate, RatMan e The Witcher, Magazine su Manga e Anime.

Curioso di iniziare una nuova serie? Sfoglia le anteprime gratuite su Zipaki!

Ecco quanto puoi risparmiare ogni mese con Zipaki

Con Zipaki i vantaggi non sono solo teorici: grazie ai ZipCoin inclusi e ai titoli compresi nell’abbonamento, è possibile ottenere un risparmio concreto già dal primo mese.

Gli ZipCoin sono la valuta virtuale di Zipaki, utilizzabile direttamente sulla piattaforma o tramite app per acquistare i fumetti digitali presenti in catalogo.

Il loro valore è:

1 ZipCoin = € 0,01

100 ZipCoin = € 1

1000 ZipCoin = € 10

Il prezzo dei fumetti digitali su Zipaki è stabilito dagli editori e mediamente un volume costa circa il 40% in meno rispetto alla versione cartacea. Inoltre, Zipaki lancia spesso offerte speciali e promozioni per l’acquisto di volumi multipli.

Sottoscrivendo l'abbonamento PLUS (da € 9,99 al mese)