Gran Turismo 7 avrebbe un "asso nella manica" contro Forza Motorsport

Nel corso dei mesi Polyphony Digital ha rilasciato un gran numero di aggiornamenti da scaricare per Gran Turismo 7, sebbene a quanto pare il meglio deve ancora venire.

Il team capitanato da Kazunori Yamauchi ha infatti deciso di supportare a modo il settimo capitolo di Gran Turismo (che trovate su Amazon).

Advertisement

Il più recente aggiornamento per Gran Turismo 7 è arrivato durante la giornata del 28 settembre, aggiungendo tre nuove auto.

Ad ogni modo, come riportato anche da Wccftech, sembra proprio che sia in arrivo il più grande aggiornamento di sempre per GT7.

Un noto modder di Gran Turismo ha affermato che Polyphony Digital sta progettando di rilasciare il più "grande" aggiornamento di GT7 fino ad oggi.

Il modder Nenkai (piuttosto noto sui forum di GT Planet) ha infatti dichiarato che il prossimo aggiornamento per Gran Turismo 7 sarà il più grande che i giocatori abbiano mai ricevuto finora.

Potrebbe darsi cbe l'update sarà una risposta di Polyphony all'uscita del nuovo Forza Motorsport, ma secondo il modder è chiaro che il team ha in mente qualcosa di grande per la prossima patch del gioco.

«Il prossimo si preannuncia come il più grande aggiornamento che abbiamo avuto finora», ha scritto Nenkai su Twitter/X. «Può essere o meno una risposta diretta a FM8, ma si stanno preparando».

Vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni su questo "grande" aggiornamento di GT7. Per il momento, prendete le informazioni di cui sopra con le pinze, visto che non è stato ancora confermato nulla di ufficiale.

Gran Turismo 7 è disponibile per PS5 e PS4 e supporta anche il visore PlayStation VR2. Ricordiamo anche che poche settimane fa è arrivato nelle sale cinematografiche anche il film ufficiale di Gran Turismo: il lungometraggio ispirato a una storia vera ha ottenuto già dei primi incassi davvero niente male.

Inoltre, smentendo ulteriormente le ipotesi di chi si aspettava un flop annunciato, i giocatori di Gran Turismo 7 sono infatti aumentati grazie al film.

Infine, un recente video confronto è totalmente dedicato alla grafica di Forza Motorsport e Gran Turismo 7, comprese le visuali interne e gli scenari.