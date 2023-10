Forza Motorsport e Gran Turismo 7, chi ha la grafica più bella? Un video lo svela

Forza Motorsport sta per fare il suo ritorno dopo diversi anni e a quanto pare si è rinnovato nel sistema di guida.

Nella nostra recensione vi abbiamo del resto spiegato che «il titolo non cambia nella sua natura, proponendo un vasto parco auto, diversi tracciati e un buon sistema di guida che, però, pecca in alcuni dettagli significativi – anche perché il fronte delle simulazioni (e quello dei simcade) ha senz'altro vissuto delle evoluzioni negli ultimi anni.»

Ora, grazie ai colleghi di IGN US, abbiamo modo di vedere quale gioco tra Forza e il suo diretto "rivale" Gran Turismo 7 sia più performante dal punto di vista grafico.

Il video confronto è infatti totalmente dedicato alla grafica di Forza Motorsport e Gran Turismo 7, comprese le visuali interne, quella in terza persona e sul cofano disponibili in entrambi i giochi.

Inoltre, la redazione di IGN US ha anche messo alla prova la modalità replay.

Per capire quale dei due giochi prevale, non vi resta che dare un'occhiata al filmato che trovate poco sopra, nel player dedicato. Vedendo questo raffronto sembra che GT7 ne esca (di poco) vincitore, soprattutto per quanto riguarda l'effettistica e le ombre, nonché per i modelli delle auto.

Di convesso, Forza è superiore per quanto concerne invece i dettagli a bordo pista, con un pubblico animato in maniera decisamente più realistica rispetto al gioco Polyphony Digital.

Del resto, sin dal trailer rilasciato a inizio anno, era emerso subito il fatto che il nuovo Forza avrebbe di fatto sfidato proprio il celebre Gran Turismo di casa PlayStation.

Restando in tema racing game, il nuovo aggiornamento gratuito per Gran Turismo 7 è arrivato solo pochi giorni fa, aggiungendo tre nuove auto e altro ancora.