Gran Turismo 7 al prezzo più basso di sempre: -20%!

Gran Turismo 7, chi dovrebbe acquistarlo?

È difficile che gli amanti dell'automotive non conoscano il nome di Gran Turismo che, fin dai tempi della prima PlayStation, è una delle saghe più celebri dedicate alle quattro ruote. Anche questo settimo episodio non fa eccezione, permettendo di popolare il proprio garage virtuale con centinaia di auto su licenza, riprodotte in modo estremamente fedele – dal look a perfino il suono dei loro motori.

Parliamo quindi di un videogioco perfetto per gli amanti delle automobili, come dimostra anche la modalità GT Café, che permette proprio di scoprire la storia delle quattro ruote. Inoltre, è un regalo perfetto per chi ama le simulazioni di guida, dal momento che Gran Turismo 7 non ha un approccio arcade: non è un simulatore puro, ma richiede una certa abilità nel controllo delle vetture, per riuscire a tagliare il traguardo per primi. È inoltre molto godibile giocato con un volante.

Nella nostra video recensione dedicata, il critico Domenico Musicò aveva evidenziato come il gioco abbia ovviamente anche alcuni difetti – come ad esempio il livello di intelligenza artificiale degli avversari, ancora ancorati ai trenini dei tempi della prima PlayStation.

Ciò nonostante, il titolo è estremamente ricco per chi ama le automobili e le tantissime licenze di cui dispone lo rende un grande svago per chi vuole immaginare di possedere (e guidare, chiaramente) un po' di bolidi.

