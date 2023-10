GOG regala oltre 40 giochi gratis, da ora

Giocare spendendo poco è cosa buona e giusta, ma quando GOG ci regala tanti nuovi giochi gratis è ancora megloo.

La piattaforma di CD Projekt, autori di Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon), ci ha abituati a iniziative di questi tipo con una certa regolarità.

Nelle ultime settimane GOG aveva offerto un altro videogioco gratis, un horror psicologico molto particolare e interessante.

Ora, come riportato anche da GamingBible, la piattaforma ha deciso di regalare oltre 40 giochi.

Tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare a scaricare questi giochi è un account GOG. Una volta creato, o dopo aver effettuato regolarmente l'accesso, è possibile accedere alla pagina delle offerte e iniziare a scegliere ciò che fa per voi.

Tra i giochi gratuiti che potete giocare in questo momento ci sono un paio di gemme indie come Samorost, Thimbleweed Park e Symphonia.

Troverete anche GWENT, il gioco di carte originariamente creato per The Witcher 3, oltre a diversi altri giochi usciti negli ultimi anni.

Inoltre, troverete classici come The Elder Scrolls II: Daggerfall, passando per POSTAL: Classic and Uncut, Beneath a Steel Sky e moltissimi altri (c'è davvero l'imbarazzo della scelta).

Se ci state facendo un pensierino, non dovete fare altro che cliccare qui e scegliere i giochi che volete fare vostri. Non ci resta quindi che auguravi buon divertimento.

Sempre a proposito di giochi gratis, non dimenticate anche quelli che arrivano ogni settimana tramite Epic Games Store: li trovate qui, e non sono affatto male.

E non possiamo dimenticare neppure che da questo momento sono disponibili i nuovi giochi gratis di Amazon Prime Gaming, con un omaggio a sorpresa: tra i titoli offerti c'è anche DOOM 3.

Per concludere, ricordiamo che avete solo un giorno di tempo per riscattare gratis su Steam lo sparatutto fantascientifico in 2D Cryptark, senza costi aggiuntivi.