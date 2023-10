Prime Gaming, disponibili da ora 3 nuovi giochi gratis: c'è un Doom!

In preparazione dell'inizio della festa più spaventosa dell'anno, continuano gli "inquietanti" omaggi offerti da Amazon Prime Gaming, con ben 3 nuovi giochi gratis che possono essere già riscattati dagli abbonati da questo istante.

Grazie al servizio in abbonamento (di cui trovate tutti i dettagli su Amazon) ogni mese vengono infatti distribuiti su cadenza settimanale diversi giochi gratuiti, che una volta riscattati resteranno vostri per sempre, senza che sia necessario effettuare alcuna operazione aggiuntiva.

Nell'elenco completo di omaggi previsti per il mese di ottobre annunciato da Prime Gaming, che vi avevamo riportato nella nostra notizia dedicata, per la giornata odierna erano stati svelati solo 2 giochi gratuiti, Golden Light e The Textorcist: The Story of Ray Bibbia.

Ma gli utenti iscritti al servizio sono stati accolti anche da un nuovo omaggio imperdibile: si tratta di Doom 3, il terzo capitolo della celebre saga sparatutto in prima persona, che potrete riscattare tramite lo store GOG.

L'edizione proposta gratuitamente include non solo il gioco originale e la sua relativa espansione Resurrection of Evil, ma perfino la versione rimasterizzata Doom 3 BFG Edition: un'offerta dunque imperdibile per chiunque voglia riscoprire lo sparatutto uscito inizialmente quasi 20 anni fa.

Anche il già citato The Textorcist dovrà essere riscattato utilizzando un account sullo store GOG, mentre per Golden Light sarà necessario essere iscritti a Epic Games Store. In ogni caso, non è necessario effettuare alcun acquisto o iscrizione su questi negozi per potervi godere i vostri nuovi giochi gratis.

Potete iniziare il download fin da subito accedendo alle relative pagine ufficiali di Prime Gaming, che vi proporremo di seguito, e seguendo le istruzioni su schermo:

Per riscattare Golden Light e The Textorcist avrete tempo fino al 22 novembre, mentre per Doom 3 avrete a disposizione qualche giorno in meno, dato che il riscatto sarà disponibile fino al 18 novembre.

Ricordiamo che il terzo capitolo di Doom non è l'unico gioco di spessore offerto da Prime Gaming per questo mese: potete infatti riscattare anche Ghostwire Tokyo, anche in questo caso offerto da Bethesda.

Mentre sarete impegnati a utilizzare Epic Games Store per riscattare uno dei titoli offerti dal servizio in abbonamento, non dimenticatevi di aggiungere alla vostra raccolta gli ultimi giochi gratis della settimana, qualora non lo aveste già fatto.