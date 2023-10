Steam vi regala gratis uno sparatutto sci-fi, ma avete poche ore

Questo fine settimana Steam ha deciso di non proporre alcuna prova gratuita a tempo, ma questo non significa che non saranno disponibili omaggi: grazie allo store di casa Valve potete infatti aggiungere alla vostra raccolta un nuovo gioco gratis, che diventerà vostro per sempre.

Si tratta di Cryptark, uno sparatutto sci-fi in 2D con meccaniche roguelike sviluppato da Alientrap, che sfiderà i giocatori ad invadere navicelle aliene generate proceduralmente e guadagnare quanti più soldi possibili, sbarazzandosi di ogni singola minaccia.

Dovrete dunque fare fuori ogni singola mostruosità cyborg e sistema di difesa implementato dalla navicella per difendersi dal vostro assalto: per poter vincere definitivamente la partita, dovrete poi distruggere il nucleo del sistema.

Troverete oltre 70 armi e oggetti tra cui scegliere: Cryptark intende offrire ai suoi giocatori una sfida rigiocabile più volte, alla ricerca della migliore run e strategia possibile per i livella generati casualmente.

Ovviamente non è necessario alcun tipo di acquisto per poter approfittare di questo nuovo sorprendente omaggio gratuito: l'unico requisito è essere iscritti a Steam con un account, così da poter accedere alla promozione a tempo estremamente limitato.

Cryptark resterà infatti disponibile gratis fino al 21 novembre alle ore 19.00: avete dunque poco più di 24 ore di tempo, dal momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, per poter aggiungere il titolo alla vostra raccolta.

Una volta riscattata la promozione, potrete però scaricarlo e giocarci tutte le volte che vorrete, senza alcun limite di tempo: vi consigliamo dunque di approfittare subito di questa occasione facendo clic sul pulsante "Aggiungi all'account" dalla pagina ufficiale, che troverete al seguente indirizzo.

E se siete alla ricerca di altri giochi gratis da provare su Steam, nella nostra notizia dedicata potete trovare altri 6 titoli free-to-play interessanti.

Per quanto riguarda invece nuovi titoli da riscattare su PC, vi segnaliamo gli ultimi omaggi settimanali di Epic Games Store e le proposte di Prime Gaming, che includono anche il terzo capitolo di Doom.

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon e senza alcun sovrapprezzo.