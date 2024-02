GOG, il nuovo gioco gratis è un racing storico

È sempre bello giocare senza spendere un solo centesimo di euro, e quando GOG ci regala un nuovo gioco gratis è ancora meglko.

La piattaforma di CD Projekt RED, autori di Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon), ci ha infatti spesso abituati a iniziative di questo tipo.

Basti pensare che alcune settimane fa GOG aveva offerto un altro videogioco gratis, un horror psicologico molto particolare.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, GOG vi offre gratis a partire da oggi è FlatOut, storico racing del passato.

Ecco la descrizione del titolo che potete riscattare da ora, gratuitamente:

«Piloti lanciati da una parte all'altra del tracciato, recinzioni in frantumi, auto maciullate, muri di pneumatici che esplodono, e questo solo alla prima curva! Usa ogni trucco, scorciatoia e salto mentre combatti contro 7 rivali per il campionato. FlatOut offre un'emozionante combinazione di corse ad alto numero di ottani, azione da demolition derby e acrobazie che sfidano la morte e che spingono il pilota attraverso il parabrezza! Scatenate il caos, gareggiando su 36 tracciati in ambienti completamente distruttibili. Scegliete tra 16 diverse auto migliorabili che subiscono danni realistici che ne influenzano l'aspetto e la guidabilità. FlatOut offre 6 minigiochi che sfidano la morte (Salto in alto, Salto in lungo, Freccette, Bowling, Bullseye, Clown) e 6 arene di distruzione e piste sterrate (Demolition Dash, Super Mud Mayhem, Demolition Sandpit, Circle of Eight, Super Roundabout, Crashalley Run).»

Per poter iniziare a provare il gioco non dovete far altro che andare a questo indirizzo e riscattare il giveaway.

Una volta completata l’operazione, FlatOut sarà aggiunto automaticamente al vostro catalogo e potrete scaricarlo comodamente tutte le volte che vorrete sul vostro dispositivo preferito.

Tuttavia non avete molto tempo, perché l'offerta sarà valida solo fino al 22 febbraio 2024.

