Game Pass, due nuovi giochi gratis da oggi (c'è l'erede di Castlevania)

Xbox Game Pass si prepara alle novità di questo mese, visto che oggi è il turno di altri due titoli niente male.

Chi è abbonato al servizio (fatelo vostro anche voi su Amazon) questo febbraio potrà infatti mettere mano a un gran numero di giochi.

I giochi in dirittura d'arrivo, divisi per data, ve li abbiamo resi noti ufficialmente solo pochi giorni fa su queste stesse pagine.

Oggi, 14 febbraio, è infatti il turno di A Little To The Left, un rompicapo rilassante dove dovrai ordinare, impilare e organizzare oggetti di casa in modo piacevole mentre un gatto dispettoso cercherà di rovinare tutto.

Il secondo titolo è decisamente più interessante, visto che parliamo di Bloodstained: Ritual of the Night.

Creato dal papà di Castlevania, ossia il leggendario Koji Igarashi, Bloodstained è un gioco di ruolo d'azione a scorrimento laterale incentrato sull'esplorazione.

«Vesti i panni di Miriam, un'orfana segnata dalla maledizione di un alchimista che lentamente cristallizza il suo corpo. Affronta un castello infestato dai demoni per salvare l'umanità», recita la descrizione ufficiale.

Non possiamo quindi non consigliarvi di continuare a tenere d'occhio le vostre applicazioni dedicate a Xbox e Game Pass e ovviamente anche le pagine di SpazioGames, per tutte le prossime novità previste in arrivo questo mese, e non solo.

