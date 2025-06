Pik-Sen Lim, l’attrice britannica nata a Penang e conosciuta da molti videogiocatori soprattutto come la leggendaria narratrice della serie Dark Souls, ci ha lasciati all’età di 80 anni.

La notizia, riportata dal Malay Mail e rilanciata da PC Gamer, conferma che Lim è scomparsa lo scorso lunedì 9 giugno.

Lim si era trasferita nel Regno Unito nel 1961 per intraprendere una carriera di successo tra teatro e cinema.

Negli anni ’70 e ’80 era una presenza fissa sia in TV britannica che malese, con partecipazioni a serie celebri come Doctor Who, Coronation Street e The Bill. Tra i suoi ruoli più famosi c’è quello nella sitcom Mind Your Language, trasmessa in Gran Bretagna negli ultimi anni ’70.

Per i fan dei videogiochi però, il suo nome è indissolubilmente legato a un momento iconico: la voce narrante dell’opening di Dark Souls.

Quel monologo iniziale non è solo una semplice introduzione, ma un vero e proprio sigillo artistico che cattura l’atmosfera cupa e affascinante del gioco, facendoti immergere subito in un mondo oscuro e spietato.

La sua voce, profonda e carica di gravitas, ha contribuito a rendere quel momento memorabile e ha accompagnato milioni di giocatori nelle loro sfide più ardue.

Riascoltare oggi quelle parole, alla luce della sua scomparsa, fa capire quanto il suo contributo sia stato fondamentale nel dare un’identità unica a quella serie e quanto il suo talento abbia saputo imprimere una qualità emotiva che difficilmente sarà dimenticata.

Pik-Sen Lim non è stata solo un’attrice, ma una voce che ha segnato un’epoca, dando vita a uno dei momenti più iconici della storia dei videogiochi. In questo momento di lutto, il pensiero va ai suoi cari, ai colleghi e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei. Le più sincere condoglianze da parte della redazione al completo.