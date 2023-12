GOG, il nuovo gioco gratis di Natale è un'avventura sci-fi

Anche se Natale è già passato da qualche ora, i regali natalizi non sono ancora finiti: GOG.com ha infatti deciso di proseguire i suoi giveaway con un nuovo gioco gratis riscattabile su PC, senza alcun acquisto obbligatorio o costo aggiuntivo.

Lo store degli autori di Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon) sta infatti offrendo diversi titoli in omaggio per tutti gli utenti iscritti: basta semplicemente possedere un account per poter partecipare a queste imperdibili promozioni.

Dopo averci offerto solo pochi giorni fa un divertente roguelike a tema fantasy, questa volta è il momento di cambiare completamente genere: il nuovo gioco gratis natalizio è infatti Lacuna, un'avventura noire sci-fi con un forte focus sulla narrazione.

Nei panni di un agente della CDI dovrete investigare un caso di omicidio che potrebbe cambiare completamente la vostra vita: avrete un'ampia disponibilità di dialoghi tra cui scegliere, con le vostre decisioni che avranno un impatto sulla storia e su come si concluderà l'avventura.

Un'avventura grafica molto ambiziosa e che adesso potete provare senza alcun costo aggiuntivo grazie a GOG: per poter accedere alla promozione, non dovete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e cercare l'apposito banner dedicato al giveaway di Lacuna.

Dopo aver effettuato il login al vostro account — o dopo averne creato uno, qualora non foste ancora iscritti — basterà semplicemente fare clic sul pulsante "Add to library": in pochissimi istanti, Lacuna sarà aggiunto al vostro catalogo e potrete scaricarlo su PC tutte le volte che vorrete.

Vi consigliamo però di non perdere tempo prezioso e affrettarvi: la promozione resterà disponibile per altre 53 ore da quando stiamo scrivendo questo articolo. Ovviamente, una volta aggiunto al vostro account, non ci sarà più alcun limite di tempo.

E se avete ancora voglia di giochi gratis su PC, vi ricordiamo che su Epic Games Store potete riscattare un nuovo omaggio natalizio ogni giorno.

Ma non solo: se siete iscritti ad Amazon Prime, ricordatevi di dare un'occhiata ai giveaway settimanali di Prime Gaming.