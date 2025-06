Borderlands 4 è stato al centro di alcune discussioni riguardanti il prezzo dei videogiochi e i famigerati 90€ fissi per tutti. E ora c'è un aggiornamento importante perché Gearbox ha aperto i preordini del titolo.

Come riporta VGC, sembra che almeno per Borderlands 4 sia stato scampato il pericolo dei pericolosi 90€.

Con l'annuncio di oggi sappiamo che il titolo verrà lanciato in tre edizioni: Standard Edition, Deluxe Edition e Super Deluxe Edition.

I prezzi partono da 79,99€ su PS5 e Xbox Series X|S, e da 69,99€ su PC per le versioni standard. Le altre edizioni, che includono come di consueto contenuti bonus e DLC, saranno vendute a 130€ e 150€.

Parallelamente alla definizione dei prezzi, Gearbox ha delineato i suoi piani per i contenuti post-lancio di Borderlands 4. La promessa include sia DLC gratuiti che a pagamento, con l'introduzione di due nuovi personaggi giocabili, regioni inedite e missioni narrative aggiuntive. Questi dettagli, tuttavia, rimangono avvolti nel mistero, con l'azienda che ha specificato che le informazioni complete saranno svelate «in una data successiva».

Gearbox parte quindi ufficialmente con la campagna per il suo nuovo titolo di punta, con gadget inclusi. E questo è un modo anche per placare gli animi dopo le dichiarazioni turbolente degli ultimi mesi.

Randy Pitchford si era reso protagonista di una situazione abbastanza paradossale, puntando il dito contro i giocatori che avrebbero dovuto trovare un modo per pagare, se solo fossero stati dei "veri fan". A seguire, Gearbox era rimasta in un silenzio molto preoccupante al punto di non aver risposto a una domanda diretta sul prezo di Borderlands 4.

A questo punto il gioco deve solo uscire e lasciare ai giocatori il tempo per decidere se varrà il prezzo, oppure no. Nel frattempo c'è chi ha voluto mettere le mani avanti per la sua qualità.