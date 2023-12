GOG, il nuovo gioco gratis è la perfetta avventura di Capodanno

È sempre bello giocare senza spendere un euro, e quando GOG ci regala un nuovo gioco gratis è cosa buona e giusta.

La piattaforma di CD Projekt RED, autori di Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon), ci ha abituati a iniziative di questi tipo con una certa regolarità.

Di recente la piattaforma aveva offerto un altro videogioco gratis, un horror psicologico molto particolare e interessante.

Il titolo si aggiunge dunque all'elenco di giochi gratis anche in offerta per i saldi autunnali dello store in questione, che speriamo non smetta mai di regalare giochi gratis.

Il titolo che GOG vi offre gratis a partire da oggi è South of the Circle, un'esperienza narrativa ricca di emozioni con una storia in stile cinematografico che si dipana su più livelli.

Ecco la descrizione del titolo che potete riscattare:

«South of the Circle è un'esperienza narrativa che esplora la relazione tra Peter e Clara, studiosi di Cambridge coinvolti in uno scontro politico. Il fulcro della storia sono le promesse fatte, la scelta tra carriera e amore e l'impressione che ogni decisione sia in realtà solo un'illusione.»

Per poter iniziare a provare il gioco non dovete far altro che andare a questo indirizzo e riscattare il giveaway.

Una volta completata l’operazione, South of the Circle sarà aggiunto automaticamente al vostro catalogo e potrete scaricarlo comodamente tutte le volte che vorrete sul vostro dispositivo preferito.

Tuttavia non avete molto tempo, perché l'offerta sarà valida solo fino al 5 gennaio 2024.

