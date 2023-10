Prime Gaming, disponibile l'ultimo gioco gratis di ottobre

Il mese di ottobre sta per lasciare definitivamente il posto a novembre, ma per Prime Gaming non è ancora arrivato il momento di fermarsi: il servizio offerto in omaggio con l'abbonamento di Amazon ha infatti deciso di riservare ai suoi utenti ancora un gioco gratis da scaricare sui vostri PC.

Prime Gaming è infatti una delle numerose iniziative riservate agli abbonati, insieme a tanti vantaggi esclusivi come consegne gratuite su numerosi ordini (trovate tutti i dettagli su Amazon).

Grazie a questa promozione, i giocatori hanno la possibilità di riscattare diversi giochi distribuiti su cadenza settimanale: l'omaggio di oggi è una folle avventura indie "alla mano".

E non è un termine che usiamo per caso, perché il gioco gratis della settimana è Super Adventure Hand: un'avventura in cui prenderete il controllo di una mano in oltre 50 livelli ricchi di sfide, per cercare di sconfiggere... dei piedi malvagi.

Una produzione decisamente bizzarra di recente uscita, essendo stata rilasciata solo lo scorso 21 settembre, ma che potete già riscattare gratuitamente al seguente indirizzo.

Super Adventure Hand sarà automaticamente aggiunto al vostro account Amazon e sarà scaricabile tramite l'apposita applicazione Amazon Games: basterà seguire poche semplici istruzioni per garantirvi questo nuovo gioco gratuito, che resterà vostro per sempre.

L'offerta terminerà il 29 novembre 2023, ovvero tra 33 giorni a partire da ora: avete dunque poco più di un mese di tempo per aggiungerlo alla vostra raccolta senza dover effettuare alcun acquisto aggiuntivo.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che gli omaggi di ottobre sono stati tutti molto interessanti: in particolar modo, vi segnaliamo che potete ancora aggiungere al vostro catalogo Ghostwire Tokyo e un grande capitolo di Doom.

Inoltre, Amazon ha già segnalato ai suoi fan tutti i giochi gratis in arrivo il prossimo mese: trovate la lista completa nella nostra notizia dedicata. Le date segnalate corrispondono al fuso orario americano, il che significa che in Italia saranno disponibili dal giorno successivo.