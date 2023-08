Saldi autunnali GOG: sconti su tantissimi giochi

GOG.com, il catalogo digitale gestito da CD Projekt, ha deciso di celebrare l’autunno ormai alle porte con una serie di nuove promozioni dedicate.

La piattaforma di CD Projekt, autori di Cyberpunk 2077 (lo trovate a prezzo davvero basso su Amazon), ci ha spesso abituati ad iniziative di questo tipo, particolarmente apprezzate dall'utenza.

Mese scorso i giocatori su GOG hanno potuto anche riscattare una copia gratuita di The Whisperer, avventura horror punta e clicca.

Ora, come riportato anche su ResetEra, i nuovi saldi autunnali coinvolgono un gran numero di titoli di successo.

Si va da Heroes of Might and Magic 3 all'intero franchise di Metro, passando per Baldur's Gate: Enhanced Edition, Cyberpunk 2077, S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl e Horizon Zero Dawn Complete Edition.

Inoltre, abbiamo anche The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition, Warcraft I & II Bundle, The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition, Dragon's Dogma: Dark Arisen e System Shock.

C'è davvero l'imbarazzo della scelta, con sconti che arrivano a superare l'80% sul normale prezzo di listino, su oltre 4000 giochi e contenuti, quindi ne avrete certamente per un bel po'.

Attenzione, però: l'offerta prenderà il via a partire dalla giornata di oggi, 28 agosto, per poi concludersi l'11 settembre prossimo.

Se ci state facendo un pensierino, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo e scegliere i vostri giochi preferiti da acquistare a prezzo scontato.

