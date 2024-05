God of War Ragnarok e Until Dawn su PC richiederanno un account PSN per giocare

Fino a qualche settimana fa, Sony sottolineava di aver accolto i feedback dalla community di Helldivers 2 riguardanti l'obbligo di un account PSN, quando venne annunciato il dietrofront e di non renderlo più una necessità per continuare a giocare.

Da allora sembrava che il profilo sarebbe stato necessario solo per giocare online: è stato questo il caso di Ghost of Tsushima Director's Cut, la cui campagna single player era giocabile dall'inizio alla fine senza il profilo dedicato.

Sfortunatamente, pare che non sarà così per i porting di Until Dawn e God of War Ragnarok (trovate la versione PS5 su Amazon), svelati entrambi nel corso dell'ultimo State of Play: come segnalato da DSOGaming, entrambe le pagine ufficiali su Steam ci hanno confermato una pessima notizia per i fan.

Nelle pagine su Steam compare infatti una dicitura che sottolinea l'obbligo di possedere un account su PlayStation Network per poter giocare con entrambi i titoli: una scelta che riteniamo francamente incomprensibile, dato che si tratta in entrambi i casi di giochi puramente single player.

E se pensavate che potesse trattarsi di un errore di Steam, la stessa dicitura non solo è presente nelle relative pagine di Epic Games Store, ma perfino nel post di PlayStation Blog dedicato a God of War Ragnarok.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Una scritta curiosamente assente dalla versione italiana del blog PlayStation, ma che nel momento in cui scriviamo questo articolo è effettivamente presente nella versione internazionale, scorrendo in fondo alla pagina.

Evidentemente Sony non sembra aver imparato nulla dal caso Helldivers 2, che anche in questo caso porterà a conseguenze inevitabili: a causa dell'obbligo del PSN, oltre 170 paesi non saranno in grado di acquistare le versioni PC di God of War Ragnarok e Until Dawn.

Non possiamo che augurarci che ci sia un rapido ripensamento e che si torni a non rendere l'account PSN una necessità, dato che in avventure single player è davvero difficile riuscire a giustificarne la presenza.

In attesa di eventuali chiarimenti sul tema, vi ricordiamo che potete scoprire tutti gli annunci dello State of Play direttamente nel nostro recap dedicato.