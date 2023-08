God of War, il terzo capitolo sarebbe in lavorazione

God of War Ragnarok, l'ultima avventura di Kratos e Atreus, potrebbe presto avere un sequel pensato per chiudere l'ideale trilogia.

Il seguito del titolo uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) ha di base chiuso la saga del Dio della Guerra.

Nella nostra recensione vi abbiamo del resto raccontato che «Ragnarok è la prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile.»

Ora, dopo che già mesi fa Cory Barlog sembrava aver confermato lo sviluppo di un sequel di Ragnarok (anticipando anche uno dei temi della storia), arriva ora un'altra importante conferma.

Come riportato anche da GamesRadar, sembra che un nuovo God of War sia in fase di sviluppo presso Sony Santa Monica.

All'inizio di questa settimana, lo studio californiano ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per un Combat Designer.

Nella sezione "Requisiti" dell'annuncio di lavoro, il team rivela che il candidato ideale "deve conoscere God of War (2018) e God of War Ragnarok (2022) ed essere in grado di parlare approfonditamente dei sistemi di combattimento, delle meccaniche e dei nemici".

Al momento in cui scriviamo, Santa Monica non ha ancora rivelato su cosa intende lavorare dopo la pubblicazione di God of War Ragnarok, avvenuta alla fine dello scorso anno.

Vale la pena notare che il direttore creativo Cory Barlog ha dichiarato nel novembre 2022 che lo studio era «sparpagliato su un sacco di cose diverse». Staremo quindi a vedere se una di queste sarà proprio il terzo capitolo della saga di GOW.

Vero anche che i fan storici della serie di God of War stanno chiedendo una collection PS5 che gli faccia vestire i panni del Kratos originale nell'Antica Grecia.

Nell'attesa di saperne di più, vi ricordiamo che God of War diventerà una serie TV prodotta da Amazon, andando così ad aggiungersi ai tanti progetti destinati al piccolo schermo.

Ma solo: ricordiamo che Ragnarok ha di recente toccato la cifra delle 11 milioni di copie vendute, un traguardo davvero epico.