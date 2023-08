God of War, i fan rivogliono "l'era greca" su PS5

God of War Ragnarok, la seconda avventura di Kratos e Atreus, è uscita ormai da diversi mesi, tanto che i fan già guardano al futuro.

Il sequel del classico uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) ha infatti chiuso la saga del Dio della Guerra.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che «Ragnarok è la prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile.»

Ora, dopo che mesi fa Cory Barlog sembrava aver confermato lo sviluppo di un sequel di Ragnarok (anticipando anche uno dei temi della storia), a quanto pare gli appassionati vorrebbero un deciso ritorno all'epoca greca, resa celebre nei primi capitoli su PS2.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, i fan veterani della serie chiedono una collection PS5 che gli faccia vestire i panni del Kratos originale.

«Vorrei davvero che Santa Monica rilasciasse una collezione completa dei giochi dell'era greca di God of War per PS5», ha scritto l'utente di Reddit gladiator19237.

Altri sembrano essere pienamente d'accordo con l'autore del post originale: «Sarebbe epico, adoro la saga greca di GoW e sarebbe una grande opportunità per i nuovi giocatori di PS5 di viverla senza streaming e con nuovi miglioramenti», ha concordato MinasTeo.

«Non chiedo nemmeno un trattamento da remake, ad essere onesti. Basterebbe portare la collezione PS3 HD a 4K 60fps e saremmo a posto», ha aggiunto KameraLucida.

«Non mi sorprenderebbe se ci fosse un piano per rimasterizzare l'era greca e lanciarla in concomitanza con la serie TV di God of War», ha ipotizzato TattedUpSimba.

A tal proposito, infatti, vi ricordiamo che God of War diventerà una serie TV prodotta da Amazon Prime Video, andando così ad aggiungersi alla mole di progetti destinati al piccolo schermo.

Ma non è tutto: ricordiamo che Ragnarok ha da poco toccato la cifra delle 11 milioni di copie vendute, un traguardo a suo modo davvero... epico.