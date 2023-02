God of War Ragnarok da record: Kratos e Atreus volano a quota 11 milioni

11 milioni di copie vendute non sono poche e sorprendono anche per un gioco della portata di God of War Ragnarok.

Il canto del cigno di PlayStation 4 (trovate il titolo ancora su Amazon) è stato un successo facilmente prevedibile vista la portata mediatica del franchise rinato nel 2018.

È stato anche uno dei videogiochi più venduti del 2022, battuto solamente da veri juggernaut che pochi videogiochi possono battere.

E, anzi, God of War Ragnarok ha contribuito a risollevare generalmente le vendite dei videogiochi in calo durante il 2022.

A poche settimane dall’inizio del 2023, Santa Monica Studio fa i conti del successo della sua ultima produzione e sono conti notevoli.

Come ha svelato lo stesso studio tramite Twitter, la nuova avventura di Kratos e Atreus vola a 11 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

We’re incredibly humbled that #GodofWarRagnarok has officially sold through 11 million copies!

None of this would be possible without the support of our fans, so thank you for coming on this journey with us! pic.twitter.com/7KlAT9eddG

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) February 1, 2023