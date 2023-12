God of War, il remaster della trilogia classica sarebbe in arrivo

L'espansione di God of War Ragnarok, ossia Valhalla, è da poco stata resa disponibile gratis, ma a quanto pare i fan non hanno mai dimenticato la trilogia classica di Kratos.

Il sequel del big uscito nel 2018 (che trovate su Amazon) è infatti solo l'ultima di una serie di avventure dedicate al Dio della Guerra.

Quindi, se il DLC di God of War Ragnarok per molti è addirittura superiore all'avventura originale di Kratos, sono in parecchi ad essere affezionati al Kratos nato su PS2.

Ora, come riportato anche da GamingBible, secondo Nick Baker di Xbox Era, i primi tre capitoli storici di God of War torneranno in una nuova versione su PlayStation 5.

La cosa non sorprende più di tanto, visto che Sony ha già pubblicato i remaster di The Last Of Us, Marvel's Spider-Man, Ghost Of Tsushima e della trilogia di Uncharted.

«Per molto tempo sono stato una persona che si è lamentata della direzione presa da God of War e che ha desiderato i giochi hack-and-slash di God of War. Li amo così tanto», ha dichiarato Baker.

«Ho detto a un mio amico che ama anche lui la trilogia di God of War che questo potrebbe accadere, e si è entusiasmato molto. E ho sentito dire che forse avremo la trilogia originale di God of War rimasterizzata su PlayStation».

Baker sottolinea di non essere certo dei dettagli esatti, ma è abbastanza sicuro che lo spin-off God Of War: Ascension del 2013 non sarà incluso nella raccolta.

«L'altra cosa che non mi è chiara e su cui vorrei avere dettagli è: si tratta di un porting diretto di ciò che abbiamo avuto su PS3? In questo caso, sarei un po' meno entusiasta. Oppure si tratta di qualcosa di più impegnativo, più nel campo dei remake?».

Dato che l'originale God of War celebrerà il suo 20° anniversario nel 2025, non è da escludere un lancio proprio in quell'anno. Staremo a vedere.

Del resto, guardando al trequel della saga soft reboot, a quanto pare questi potrebbe essere già stato anticipato proprio nel finale del contenuto scaricabile uscito da pochi giorni.

Ma non solo: mesi fa qualcuno ha ipotizzato che il prossimo God Of War sarà ambientato tra le piramidi dell'Antico Egitto, con Kratos e Atreus pronti a sfidare le divinità.