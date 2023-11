God of War in Egitto sarebbe un sogno, e un fan lo ha immaginato

Da diverso tempo girano voci secondo circa un sequel o un DLC di God of War Ragnarok, sebbene ora un fan ha immaginato il prossimo capitolo ambientato nell'Antico Egitto.

Il sequel del titolo uscito nel 2018 (che trovate anche ) potrebbe aver chiuso la saga del Dio della Guerra, nonostante sono in molti a credere il contrario.

Di recente, il sito AreaJugones ha citato fonti anonime interne a Sony per confermare che non solo è vero che un DLC di Ragnarok è in arrivo, e che sarà annunciato entro la fine dell'anno.

Ora, in attesa di saperne di più, come riportato anche da GamingBible qualcuno ha immaginato il prossimo God of War ambientato tra le piramidi d'Egitto.

Lo youtuber e creatore di video Unreal Concepts ha utilizzato l'Unreal Engine 5 per rivelare come potrebbe essere un possibile God of War 6 ambientato in Egitto.

Nel trailer vediamo Kratos mentre esplora epici paesaggi sabbiosi e tombe nascoste prima di ritrovarsi all'interno di antiche piramidi piene di sarcofagi. ù

Il trailer si conclude con l'affermazione: «Ci aspetta un lungo viaggio». Sebbene non sia stata confermata l'esistenza di un capitolo di God of War ambientato in Egitto, sarebbe interessante vedere Kratos e Atreus esplorare un mondo della mitologia egizia, in contrapposizione all'ambientazione norrena che tutti conosciamo.

Considerando anche che la serie originale di God of War si ispira alla mitologia greca, non sarebbe troppo azzardato per Santa Monica Studio cambiare registro ancora una volta e portarci ai piedi della Sfinge. Solo il tempo potrà dirci se quest'idea verrà davvero presa in considerazione.

Del resto, qualcuno aveva già pensato a un capitolo della serie ambientato nell'Antico Egitto anche grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale.

Infine, se volete sapere quali sono i capitoli della saga di Kratos migliori di sempre, date un'occhiata alla nostra classifica.