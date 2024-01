Gli sviluppatori ammettono di essere al lavoro sui primi giochi per Nintendo Switch 2

La GDC ha pubblicato il consueto sondaggio annuale State of the Industry, grazie al quale è possibile comprendere con maggiore chiarezza cosa ne pensano gli sviluppatori dell'effettivo stato dell'industria, con relative preoccupazioni ma anche tutti gli elementi che li entusiasmano maggiormente per il futuro.

Si tratta di un'iniziativa particolarmente apprezzata della Game Developers Conference, che nelle scorse ore ha anche svelato i migliori videogiochi del 2023, ma che si è rivelata particolarmente interessante per i fan Nintendo, dato che viene confermata ancora una volta l'imminente arrivo di "Switch 2".

Advertisement

Come segnalato da VGC, per la prima volta gli sviluppatori hanno infatti ammesso di essere attivamente al lavoro su videogiochi per la nuova console che raccoglierà l'eredità di Nintendo Switch (trovate il modello OLED su Amazon), seppur prevedibilmente sia stata solo una piccola percentuale a farlo.

Nel sondaggio che ha raggiunto poco più di 3000 sviluppatori, l'8% dei partecipanti ha ammesso che sta sviluppando giochi per Nintendo Switch 2, mentre il 34% ha sottolineato che è la console che li interessa maggiormente per il prossimo futuro.

È insomma l'ennesima conferma di come ormai manchi soltanto l'annuncio ufficiale di Nintendo per capire quale sarà la sua prossima console.

Vale inoltre la pena di sottolineare che, pur essendo un sondaggio anonimo, alcuni sviluppatori potrebbero aver scelto di non ammettere di essere al lavoro su Switch 2: in altre parole, la percentuale vera e propria potrebbe essere anche più alta dell'8%.

Non ci resta che attendere che la casa di Kyoto si decida ad alzare finalmente il sipario su una delle console più chiacchierate degli ultimi tempi: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Una compagnia ha anche provato a "tirare a indovinare" quando uscirà Nintendo Switch 2, suggerendo che potremmo vederla già da questo autunno.

Resta ovviamente da capire se sarà davvero così: in base alle indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche, gli analisti hanno provato a capire quanto potrebbero costare console e giochi.