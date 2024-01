Nintendo Switch 2, un comunicato svela una data di uscita

Aggiornamento 11 gennaio ore 19:46 - Poco fa Jason Schreier di Bloomberg ha riportato le parole di un portavoce di AI Shark, il quale ha specificato che l'azienda ha «solo tirato a indovinare» la data di uscita di Nintendo Switch 2.

Attendiamo altre conferme ufficiali riguardo questa storia.

Notizia originale - Si parlerà sempre di più di Nintendo Switch 2 da qui alle prossime settimane, indubbiamente, soprattutto se aziende del mondo della tecnologia si lasciano sfuggire delle presunte date di uscita.

In un recente comunicato di Altec Lansing, azienda produttrice del software GameShark, viene spiegato che la nuova generazione del software verrà lanciato in concomitanza con l'uscita di Nintendo Switch 2 che, secondo quanto riportato, è prevista per settembre 2024.

Ecco cosa viene detto nel comunicato che trovate a questo indirizzo, di cui vi riportiamo una traduzione del passaggio in questione:

«Altec Lansing, azienda leader mondiale nel settore dell'elettronica audio, annuncia oggi il suo ruolo di primo licenziatario del software di gioco all'avanguardia di Ai Shark. Precedentemente noto come GameShark, Ai Shark è destinato a ridefinire il panorama dei giochi con la sua rivoluzionaria tecnologia potenziata dall'intelligenza artificiale. L'innovativo software di gioco è destinato a segnare un significativo passo avanti nell'esperienza di gioco, offrendo un gameplay migliorato per gli utenti di livello principiante. Il lancio ufficiale è previsto in concomitanza con Nintendo Switch 2 nel settembre 2024.»

Forse non lo ricordate ma GameShark è il marchio associato ad una serie di software e hardware dedicati alla creazione dei cheat codes per i videogiochi.

Un nome che per tantissimo tempo è veicolato nell'industria, e che Altec Lansing rilancia con un nuovo nome e tecnologia.

«Sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale, dei supercomputer e del nostro eccezionale team di autori di codici, miriamo a eclissare di dieci volte i trionfi dell'originale GameShark e ridefinire il panorama dei giochi su scala globale», ha affermato Todd Hays, fondatore di Ai Shark.

Ai Shark sottolinea che questo software non è progettato per essere uno strumento di manipolazione del software, ma uno strumento che «si concentra sull'aiutare le persone a migliorare il proprio gameplay nel tempo».

È bene specificare che si tratta di tutto meno che di una conferma ufficiale, ma è strano vedere uno slancio del genere da un'azienda così importante e nota nel mondo del gaming e della tecnologia.

In questo senso va anche detto che una dichiarazione così altisonante è decisamente strana, perché Nintendo non ha ancora dato un nome alla sua nuova console che 1) di fatto non esiste ufficialmente e 2) potrebbe chiamarsi in maniera completamente diversa da Nintendo Switch 2.

Per questo motivo siamo di fronte ad un comunicato stampa decisamente sorprendente, dal quale speriamo arrivino chiarimenti e/o rettifiche da parte di Altec Lansing o Nintendo.

Quello che è chiaro è che le indiscrezioni su Nintendo Switch 2 stanno aumentando vertiginosamente ormai: ci sono degli annunci presunti dei primi giochi, così come una possibile scheda tecnica emersa da alcuni hands on esclusivi.

Gli analisti hanno anche provato a definire un prezzo per la console e i suoi giochi: ecco cosa è emerso.