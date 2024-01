GDC Awards 2024, tutti i candidati al GOTY scelti dagli sviluppatori

La Game Developers Conference ha annunciato tutti i giochi finalisti per i GDC Awards 2024, ambiti riconoscimenti per i migliori giochi dell'anno selezionati appositamente dagli sviluppatori.

I GDCA sono una delle poche manifestazioni, insieme a DICE Awards e agli altrettanto ambiti BAFTA Awards, in cui ad avere principalmente la parola sono gli sviluppatori: tutte le candidature vengono infatti selezionate da tutti coloro che hanno contribuito a realizzare i nostri videogiochi preferiti.

È sempre dunque particolarmente interessante scoprire quali sono stati i giochi più impressionanti sotto diversi punti di vista per coloro che hanno contribuito a rendere grandioso il 2023 videoludico, almeno dal punto di vista delle uscite.

Le nomination hanno visto principalmente 3 giochi in testa: a condurre la classifica a pari merito sono stati Baldur's Gate 3 e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon) con 7 candidature a testa, mentre leggermente più indietro troviamo Cocoon con 5 nomination, altra sorpresa dello scorso anno.

I GDC Awards 2024 si svolgeranno a San Francisco come parte della Game Developers Conference, prevista dal 18 al 22 marzo: senza ulteriori indugi, vi sveliamo dunque la lista completa con tutti i finalisti e i candidati al GOTY, che trovate anche al seguente indirizzo insieme ad alcune menzioni onorevoli.

GDC Awards 2024: tutti i videogiochi nominati

Migliore audio

Baldur's Gate 3

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Venba

Miglior debutto

Cocoon (Geometric Interactive)

Dave the Diver (Mintrocket)

Dredge (Black Salt Games)

Venba (Visai Games)

Viewfinder (Sad Owl Studios)

Miglior design

Baldur's Gate 3

Cocoon

Dredge

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Premio innovazione

Baldur's Gate 3

Cocoon

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Making of Karateka

Miglior narrazione

Alan Wake II

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Venba

Premio impatto sociale

A Space for the Unbound

Assassin's Creed Mirage

Baldur's Gate 3

Terra Nil

Venba

Miglior tecnologia

Alan Wake II

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Starfield

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Migliore arte visiva

Alan Wake II

Cocoon

Final Fantasy XVI

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Miglior Gioco dell'Anno

Baldur's Gate 3

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Marvel's Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

A differenza di quanto accaduto con i The Game Awards, tutti i giochi usciti durante il 2023 erano candidabili senza alcuna eccezione: anche per questo motivo, molte premiazioni si stanno svolgendo solo durante il 2024, inclusi ovviamente i GDCA.

La sfida sembra essere ancora una volta tra Baldur's Gate 3 e Zelda Tears of the Kingdom, ritenuti addirittura 2 dei migliori giochi di sempre da Metacritic: attenzione però ad altri candidati come Cocoon che potrebbero riservare sorprese.

Comunque vadano queste premiazioni e a prescindere dalla presenza o meno del vostro gioco preferito, il 2023 è stato innegabilmente uno degli anni più interessanti per i giocatori. Speriamo che il 2024 non sia da meno.