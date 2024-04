Gli hacker che sono riusciti a far funzionare i giochi PSP su PS Portal hanno aiutato Sony

Un ingegnere di Google che ha contribuito a violare il PlayStation Portal per eseguire i giochi PSP offline ha dichiarato che il suo team ha ora aiutato Sony a correggere l'exploit.

Portal (di cui trovate tanti accessori su Amazon) come saprete permette di giocare ai propri videogiochi PS5 in portabilità grazie allo streaming.

Advertisement

Certo si tratta di un accessorio per pochi, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione.

Come riportato anche da VGC, a febbraio, il ricercatore di vulnerabilità del cloud di Google Andy Nguyen ha rivelato che lui e un piccolo team di altri ingegneri erano riusciti a violare il dispositivo per giocare in locale, eseguendo un emulatore PSP nativamente offline.

Lunedì PlayStation Portal ha ricevuto un nuovo aggiornamento del firmware alla versione 2.06 e Nguyen ha poi confermato su X che l'update conteneva una correzione per l'hack, che il suo team aveva aiutato Sony a identificare.

«Abbiamo responsabilmente segnalato i problemi a PlayStation», ha scritto Nguyen. «I bug sono stati corretti nella versione 2.06».

Prima di entrare a far parte di Google, Nguyen aveva già pubblicato jailbreak per PS Vita ed esplorato vulnerabilità di PS4.

Tuttavia, al momento dell'annuncio originale dell'hack di Portal, Nguyen ha chiarito che il suo team non aveva intenzione di renderne pubblici i dettagli.

In effetti, dato il suo attuale ruolo presso Google come ricercatore di vulnerabilità del cloud, è apparso chiaro che l'hack di Nguyen era semplicemente progettato per evidenziare il modo in cui dispositivi apparentemente solo di streaming possono ancora essere sfruttati per eseguire software in locale.

Del resto, Sony aveva già ammesso che Portal è stata ideata solo per aumentare l'engagement con PS5 e non per ottenere profitti.

Per concludere, Portal rischia di diventare un pericoloso parallelo con PS Vita, come vi ha spiegato il nostro Gianluca Arena in uno speciale dedicato.