PlayStation Portal si aggiorna: ecco cosa cambia

PlayStation Portal si è rivelato uno dei prodotti di maggior successo di Sony negli ultimi mesi, tanto che non sorprende l'arrivo di un nuovo aggiornamento di sistema.

Portal è un accessorio perfetto per chi non vuole rinunciare alla comodità del DualSense (che trovate su Amazon) e ai propri videogiochi PS5 in portabilità grazie allo streaming.

Certo si tratta di un accessorio per pochi, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione.

Ora, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, l'aggiornamento 2.0.6 di PlayStation Portal disponibile a partire da oggi migliora la qualità video.

Sony Interactive Entertainment ha rilasciato in sordina l'update dl sistema per PlayStation Portal e alcuni giocatori hanno riferito che la qualità dell'immagine è migliorata drasticamente.

Le note ufficiali della patch rivelano poco, visto che a quanto pare 'ultimo aggiornamento di PlayStation Portal non risolve i problemi di stuttering.

Le note ufficiali della patch per l'aggiornamento 2.0.6 di PlayStation Portal spiegano che: «Abbiamo migliorato le prestazioni e la stabilità del software di sistema».

Tuttavia, i giocatori che hanno testato la console portatile stanno riportando le loro testimonianze su Reddit.

«La qualità video e il bitrate sono diversi giorno e notte, e migliori», ha scritto un utente.

«Anche nei giochi più impegnativi è possibile vedere tutti i dettagli senza pixel», ha spiegato un altro giocatore dopo aver provato Final Fantasy 7, Uncharted, Madden e Guardians of the Galaxy, tutti giochi che «hanno un aspetto fantastico» senza problemi di qualità dell'immagine.

Altri utenti hanno espresso lo stesso parere, mentre altri ancora hanno dichiarato di non aver notato alcun cambiamento.

Sony ha dichiarato che a coloro che avviano PlayStation Portal per la prima volta verrà richiesto di eseguire una serie di aggiornamenti in modo conciso, invece di scaricare semplicemente l'ultima patch.

Restando in tema, sempre Sony aveva già ammesso che Portal è stata ideata solo per aumentare l'engagement con PS5 e non per ottenere profitti.

Infine, Portal rischia di diventare un pericoloso parallelo con PS Vita, come vi ha spiegato il nostro Gianluca Arena in uno speciale a tema.