Final Fantasy VII Rebirth è uscito da pochi giorni ma, a quanto pare, già si parla della prossima Part 3.

L'avventura di Cloud e soci (che potete trovare su Amazon) è infatti solo il secondo tassello di una trilogia.

Il team di sviluppo sta infatti già pensando a tutti i dettagli più importanti per Final Fantasy VII Remake Part 3, che dovrebbe concludere questo nuovo ciclo di storie.

Come riportato anche da PSU, il co-director di Final Fantasy VII Rebirth, Naoki Hamaguchi, ha rivelato in un'intervista al Washington Post che gli "elementi chiave" di Final Fantasy VII Remake Part 3 stanno arrivando grazie alla costruzione del mondo presente in Rebirth.

Hamaguchi-san ha dichiarato di essere impegnato nella stesura di un documento di design per il terzo capitolo del progetto Final Fantasy VII Remake, che include gli "elementi chiave" del gioco.

Tuttavia, ha fatto notare che il mondo di gioco di Part 3 dovrà essere ricostruito in modo da poter funzionare insieme all'Highwind.

Per chi non lo sapesse, l'Highwind viene comandato dal gruppo nelle ultime fasi dell'originale Final Fantasy VII per navigare facilmente nella mappa del mondo, e in seguito viene dotato di razzi per aumentare la sua velocità.

«Voglio assolutamente affrontare la stessa cosa per quanto riguarda la nostra esperienza con l'Highwind per esplorare il mondo», ha detto Hamaguchi.

Non è ancora stata annunciata una data di uscita per il terzo rifacimento di Final Fantasy VII, anche se, dato il divario tra l'originale e Rebirth, probabilmente ci vorranno circa quattro anni prima di vederlo.

Hamaguchi ha anche annunciato la comparsa di Rocket Town in Part 3, un'area che non era presente in Rebirth.

Nuovi capitoli a parte, nella nostra recensione di Final Fantasy VII Rebirth, a cui abbiamo assegnato un punteggio di 8.9/10, trovate l'analisi completa del gioco.

Gioco che, a quanto pare, in versione fisica non starebbe vendendo un granché, rispetto a Remake.