Final Fantasy VII Remake Part 3 sta già muovendo i suoi primi passi

Mancano ancora pochi giorni all'uscita ufficiale di Final Fantasy VII Rebirth, l'attesa seconda parte della nuova trilogia dedicata alle avventure di Cloud e dei suoi compagni, ma Square Enix non ha alcuna intenzione di fermarsi.

In vista dell'uscita ufficiale del secondo capitolo (che potete prenotare su Amazon), il team di sviluppo sta infatti già pensando a tutti i dettagli più importanti per Final Fantasy VII Remake Part 3, che dovrebbe concludere questo nuovo ciclo di storie.

GamesRadar+ segnala un'interessante intervista del director Naoki Hamaguchi con il content creator Julien Chièze, in cui ha avuto modo di parlare proprio dei progressi di sviluppo fatti per il terzo capitolo.

Hamaguchi spiega infatti che, pur non potendo ovviamente dirci nello specifico su che cosa sta lavorando nello specifico il team di sviluppo, Square Enix sta già ultimando la sceneggiatura per Final Fantasy VII Remake Part 3, con alcune riflessioni in corso per quelli che saranno i colpi di scena della trama.

Il director spiega anche che la fase di sviluppo è praticamente identica a quella vista con Rebirth poco prima del lancio di Final Fantasy VII Remake, lasciando intendere che l'attesa per il prossimo capitolo potrebbe non essere molto diversa:

«Quando siamo arrivati alla fine dello sviluppo di Remake, abbiamo iniziato a parlare del sequel e penso di poter dire che oggi siamo nella stessa situazione».

Ricordiamo che ci sono circa 4 anni che separano l'uscita di Final Fantasy VII Remake e Rebirth: è plausibile immaginare che sarà necessario un arco temporale simile anche per la misteriosa Part 3.

Ovviamente al momento sappiamo ben poco di questo misterioso nuovo capitolo della saga, anche se Tetsuya Nomura ha anticipato che dovrebbe esserci l'aeronave pilotabile: vi terremo prontamente informati qualora dovessero emergere ulteriori dettagli.

Se avete già scaricato la demo di Rebirth, vi ricordiamo che tra pochi giorni sarà disponibile un aggiornamento speciale: non solo verrà aggiunta una nuova area giocabile, ma sarà migliorata anche la grafica.