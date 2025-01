Licenziamenti di massa per Splash Damage, addio a Transformers: Reactivate

Non ci fermeremo presto, purtroppo, nel raccontare i licenziamenti di massa nei videogiochi perché stavolta tocca a Splash Damage, che ha annunciato altre misure di taglio della forza lavoro.

Come annunciato sui propri profili social, lo sviluppatore ha aggiunto anche l'interruzione permanente dei lavori su Transformers: Reactivate, titolo in sviluppo basato sul celebre franchise di giocattoli (li trovate su Amazon).

Transformers: Reactivate era stato presentato per la prima volta a dicembre 2022, con pochi aggiornamenti successivi rispetto al primo trailer. I pochi aggiornamenti avevano fatto presagire effettivamente delle notizie non troppo buone, e così è stato.

Nel post viene specificato che lo sviluppo è stato interrotto in maniera permanente, e contestualmente ci saranno degli inevitabili licenziamenti all'interno del team responsabile di giochi come Dirty Bomb, Gears Tactics e Wolfenstein: Enemy Territory.

«Ridimensioneremo il nostro studio per concentrare gli sforzi su altri progetti», ha spiegato il team nella nota diffusa tramite canali pubblici: «nonostante ogni sforzo, diversi ruoli sono ora a rischio di ridondanza».

Per quanto riguarda il contesto e il futuro di Splash Damage, il team ha spiegato:

«Vogliamo ringraziare chi ha lavorato a Transformers per la loro dedizione e passione. Hasbro è stato un partner incredibile e di grande supporto, e speriamo di collaborare nuovamente con loro. [...] Sebbene non poter vedere il gioco arrivare al lancio sia doloroso, dire addio a colleghi e amici lo è ancora di più. Ora ci concentriamo nel fare tutto il possibile per supportarli in questo periodo difficile, così come siamo impegnati a prenderci cura di chi resterà con noi mentre costruiamo un futuro più forte per Splash Damage.»