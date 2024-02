Baldur's Gate 3 ha salvato Hasbro da un'annata deludente

Il successo di Baldur's Gate 3 è stato fino ad ora totale e, dal punto di vista di Hasbro, è servito anche a risollevare le sorti dell'azienda in un'annata che è stata deludente dal punto di vista finanziario.

Il conglomerato che possiede, tra gli altri, anche Wizards of the Coast che gestisce Dungeons & Dragons (lo trovate su Amazon), non se l'è passata esattamente in maniera grandiosa nell'ultimo anno fiscale.

Advertisement

È stata, infatti, tra le tante aziende che ha dovuto ricorrere a licenziamenti di massa, tagliando oltre 1000 lavoratori tra cui chi si è occupato dello stadio iniziale della lavorazione di Baldur's Gate 3, intrecciando rapporti tra Wizards of the Coast e Larian Studios.

Sapevamo già che Baldur's Gate 3 è stato una manna per Hasbro, visto che il videogioco fantasy vale per il 40% dell'azienda, ma ora abbiamo contezza di quanto abbia fatto incassare esattamente.

Nel report finanziario diffuso da Hasbro (lo trovate qui per intero) la società ha affermato di aver guadagnato circa $90 milioni attraverso il suo accordo di licenza con Larian per Baldur's Gate 3.

L'azienda ha anche affermato che i suoi ricavi complessivi sono diminuiti del 15%, a causa di un calo del 19% nel segmento dei prodotti di consumo e del 31% nel segmento dell'intrattenimento. Ma i segmenti Wizards of the Coast e giochi digitali sono in realtà in crescita del 10%, proprio grazie al grande successo di Baldur's Gate 3 che ha generato un aumento delle entrate.

Gina Goetter, direttore finanziario di Hasbro, ha approfondito il risultato di Baldur's Gate 3 dichiarando che l'azienda prevede che i ricavi inizieranno a diminuire fino alla fine del 2024, ma Hasbro prevede di continuare a trarne profitto per molto tempo a venire.

Chris Cocks, CEO di Hasbro, ha anche sottolineato il fatto che Baldur's Gate 3 sia stato non solo vendutissimo, ma anche premiato e riconosciuto come uno dei migliori videogiochi del mondo.

Lo dimostrano anche le recensioni su Steam, arrivate ad un numero vertiginoso con una percentuale di gradimento altissima.