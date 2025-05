Gli autori di Returnal dicono no ai live-service: «Non dovete giocare per sempre»

Negli ultimi anni c'è stata una spinta sempre più forte da parte di PlayStation per i live-service, anche se i tentativi di imporsi su questo mercato finora non stanno avendo molto successo — con l'unica eccezione di Helldivers 2, più un caso che una vera regola.

Alcuni studi di sviluppo di PlayStation Studios hanno cercato di attrezzarsi per seguire questa direzione, ma uno di questi ha dichiarato senza mezze misure di non volerci avere nulla a che fare: si tratta di Housemarque, studio noto per aver realizzato Returnal (lo trovate su Amazon) e che sta già lavorando alla sua prossima esclusiva, ancora una volta pensata come gioco "premium".

In un'intervista rilasciata a Eurogamer, lo studio head Ilari Kuittinen e il direttore creativo Gregory Louden hanno confermato che l'intenzione di Housemarque è quella di continuare a sviluppare solo giochi completi, «finché le persone continueranno a comprarli».

Kuittinen ha paragonato i suoi videogiochi ai film e alle serie TV, presenti nella vita delle persone soltanto in una fase della loro vita e non per essere continuamente rigiocati ogni singolo giorno:

«È un'esperienza unica. L'avete e otterrete qualcosa da essa. Magari ci tornerete, ma non dovrete giocarlo per il resto della vosra vita».

Insomma, Housemarque non ha alcun tipo di intenzione di seguire i trend del momento, continuando a sviluppare prodotti coraggiosi e che non sono affatto pensati per poter essere rigiocati continuamente.

Una scelta che personalmente non posso che approvare, soprattutto se vengono fuori prodotti di buona qualità come il già citato Returnal. Possiamo solo augurarci che anche con Saros, la loro prossima esclusiva, vengano mantenuti standard elevati.

Nel frattempo, i live-service di PlayStation sembrano essere in seria difficoltà: da un lato bisogna capire quale sarà il futuro di Fairgames, dopo l'addio di Jade Raymond allo studio, ma dall'altro c'è il caso Marathon che, dopo il caso del furto immagini, potrebbe subire un rinvio di emergenza.