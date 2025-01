Gli autori di Palworld annunciano il primo gioco da publisher

Pocketpair ha capitalizzato notevolmente con Palworld, al punto di lanciare la sua linea di publishing che sta per partire con il progetto di Surgent Studios.

Gli autori dell'affascinante Tales of Kenzera: ZAU (lo trovate su Amazon) hanno annunciato un nuovo gioco horror standalone previsto per la fine del 2025, realizzato in collaborazione con Pocketpair Publishing (tramite Games Industry).

Abubakar Salim, CEO di Surgent Studios, ha spiegato che il gioco si concentrerà su un tema emergente nell’industria dell’intrattenimento: «Sia Surgent che Pocketpair sono abituati a correre rischi. Abbiamo notato un pattern nell’industria e Pocketpair ci ha dato l’opportunità di creare un gioco horror su questo tema.»

Sebbene Surgent stia ancora discutendo con potenziali partner per progetti futuri ambientati nell’universo di Tales of Kenzera, Salim ha sottolineato che questo gioco sarà un’esperienza a sé stante, un punto di riferimento tra ciò che siamo stati e ciò che vogliamo diventare.

John Buckley, a capo di Pocketpair Publishing, ha evidenziato la missione della nuova divisione:

«Con l’espansione dell’industria videoludica, sempre più giochi faticano a ottenere finanziamenti. L’obiettivo di Pocketpair Publishing è sostenere creatori con una genuina passione per i videogiochi, aiutandoli a creare esperienze nuove e divertenti in tutto il mondo.»

L’annuncio arriva in un momento cruciale per Surgent Studios, che lo scorso ottobre ha messo in pausa l’intera divisione gaming a causa della mancanza di fondi per nuovi progetti.

Tuttavia ci sono anche altri progetti che stanno realizzando, come un interessante gioco di ruolo che vuole ereditare il testimone di grandi classici del genere.

Nel frattempo Pocketpair non ha dimenticato anche i suoi videogiochi, come Palworld ovviamente, su cui continuerà a monetizzare sempre di più nel tempo. Tutto questo mentre continua l'annosa diatriba legale, per la quale sono arrivati anche i primi risarcimenti monetari, anche se non astronomici come potevamo aspettarci un po' di tempo fa.