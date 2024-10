Gli autori di Tales of Kenzera annunciano un nuovo GDR ispirato a Planescape: Torment

Siamo sempre alla ricerca di un gioco di ruolo dalle idee interessanti e, dopo Tales of Kenzera: Zau, lo sviluppatore Surgent Studios sta proprio pensando di lavorare a un GDR ispirandosi ai classici.

Come riporta VGC, Surgent Studio sta lavorando a un nuovo progetto che definisce un “RPG Afro-Gothic”, ispirato a titoli come Planescape: Torment (lo trovate su Amazon), e attualmente è alla ricerca di finanziamenti per portarlo alla luce.

Advertisement

Il che è una buona notizia di per sé, visto che il team di sviluppo è stato tra i tantissimi ad aver subito dei licenziamenti di massa. Il fatto che abbiano ancora progetti su cui lavorare è un buon segno.

Il direttore dello studio, Abubakar Salim, ha mostrato il pitch del gioco, attualmente con il nome in codice Project Uso. Si tratta di un GDR isometrico, ancora ambientato nell'universo di Tales of Kenzera, ma con un tono molto più cupo, viscerale e crudo rispetto ai precedenti titoli della serie.

Salim descrive il gioco come «un GDR d'azione isometrico Afro-Gothic, per giocatore singolo». Tutto parole che i fan dei GDR amano, in ogni caso.

La trama ruota attorno a un sciamano che sfida il Dio della Morte, esplorando l'idea di affrontare il lutto in modo sano. Un'idea interessante che emerge è quella di un lettore ispirato a sfidare la morte, che crea un androide progettato per ospitare gli spiriti dei morti.

Salim sottolinea che, pur non puntando a un gioco fotorealistico, l'obiettivo del team è concentrarsi sul gameplay e sulle meccaniche di gioco:

«Vogliamo davvero focalizzare il nostro tempo e la nostra attenzione sulle meccaniche, sul gameplay e sul feeling generale del gioco, perché penso che sia la cosa più importante.»

Un aspetto particolarmente innovativo di Project Uso è il sistema di gioco, chiamato Crucible. Ispirato dalle esperienze del team come appassionati di Dungeons & Dragons, il sistema Crucible richiede ai giocatori di tirare contro sé stessi, dando al gioco un ritmo veloce e una sensazione di combattimento in tempo reale, rendendo l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente e strategica.

Vedremo se il progetto andrà a buon fine, perché Tales of Kenzera: Zau si era rivelato un ottimo titolo come vi abbiamo detto nella nostra recensione, e non vediamo l'ora di vedere il team di nuovo in azione.