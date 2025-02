Gioca senza limiti: 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate su CDKeys a SOLI 28,99€!

Se siete alla ricerca del modo migliore per giocare senza limiti, questa è l’occasione giusta: Xbox Game Pass Ultimate 3 mesi è disponibile su CDKeys a soli 28,99€ invece di 39,89€, con uno sconto del 27%!

Vedi offerta su CD Keys

Tutti i videogiochi che volete in un unico abbonamento

Con Xbox Game Pass Ultimate avete accesso a un enorme catalogo di giochi su Xbox e PC, con titoli che si aggiornano continuamente e nuove uscite disponibili dal giorno del lancio. Inoltre, l’abbonamento include Xbox Live Gold, per giocare online con amici e altri giocatori da tutto il mondo con prestazioni al top, server dedicati e meno lag.

Perché scegliere Xbox Game Pass Ultimate?

Accesso a oltre 100 giochi , tra classici e ultime uscite

, tra classici e ultime uscite Incluso Xbox Live Gold, per il multiplayer online e giochi gratis ogni mese

Giochi anche su PC , con un catalogo dedicato

, con un catalogo dedicato Sconti esclusivi fino al 20% sui giochi del catalogo

sui giochi del catalogo Possibilità di giocare in cloud su dispositivi compatibili senza dover scaricare nulla

Uno dei punti di forza di Xbox Game Pass Ultimate è la flessibilità: potete scaricare i giochi su Xbox e PC, giocarli offline o accedere a Xbox Cloud Gaming per continuare le vostre partite ovunque vi troviate. E se avete già un abbonamento a Xbox Live Gold o Game Pass, il tempo rimanente verrà automaticamente convertito in Ultimate senza sprechi!

Non fatevi scappare l’offerta! Se volete provare nuove esperienze di gioco senza spendere una fortuna, questa è la vostra occasione. CDKeys offre il prezzo più basso per 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate, permettendovi di risparmiare e divertirvi senza limiti. L’offerta è limitata, quindi non aspettate troppo!

Vedi offerta su CD Keys