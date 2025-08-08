Il mondo post-apocalittico di Hideo Kojima continua a essere oggetto di attenzioni mirate anche mesi dopo il lancio. L’ultima patch di Death Stranding 2: On the Beach (qui la nostra recensione), la versione 1.08, dimostra la volontà del team di affinare ulteriormente un’esperienza che ha conquistato pubblico e critica.

Con un peso di 925,1 MB, la patch interviene su un problema tecnico piuttosto fastidioso che coinvolgeva la telecamera e l’ambiente circostante, causando scatti e micro-interruzioni durante gli spostamenti del personaggio.

Sebbene non compromettesse la giocabilità generale, il bug rischiava di minare l’immersione in un mondo di gioco curato nei minimi dettagli, elemento centrale dell’opera di Kojima Productions. Oltre alla correzione principale, l’aggiornamento introduce ottimizzazioni generali e piccole rifiniture che rendono l’esperienza più stabile e scorrevole.

Death Stranding 2: On the Beach è arrivato in esclusiva su PlayStation 5 lo scorso giugno, accompagnato da un’attesa enorme e da una campagna promozionale d’impatto.

Per il lancio, Kojima Productions aveva pubblicato un trailer finale suggestivo, arricchito dalle sonorità industrial-elettroniche di Woodkid, capace di alternare scene d’azione frenetiche a momenti di forte introspezione narrativa senza rivelare troppo della trama.

Tra le sequenze più spettacolari mostrate figuravano inseguimenti in motocicletta, scontri contro creature di dimensioni colossali e ambientazioni mozzafiato. Il cast di alto profilo, con Luca Marinelli nei panni di Neil e Troy Baker nel ruolo di Higgs, si affiancava a volti già noti come Fragile e Heartman, consolidando il legame con il primo capitolo.

La critica specializzata ha accolto il gioco con entusiasmo, lodandone l’evoluzione delle meccaniche rispetto all’originale e la qualità tecnica eccezionale. La scelta di ampliare e perfezionare la formula senza tradirne l’identità artistica è stata considerata una delle chiavi del successo.

Con questa patch, Kojima Productions dimostra ancora una volta attenzione e ascolto verso la propria community, pronta a intervenire rapidamente per garantire che l’esperienza rimanga all’altezza delle aspettative. Un impegno che rafforza ulteriormente il prestigio del progetto e consolida Death Stranding 2 come uno dei titoli più curati dell’attuale generazione.