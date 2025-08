Battlefield 6: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

EA e DICE hanno svelato nuovi dettagli e la data di uscita di una delle uscite videoludiche più attese dell'anno: Battlefield 6. Il nuovo capitolo della celebre serie sparatutto in prima persona si preannuncia come un ritorno alle radici del franchise, riportando i giocatori nel cuore della guerra moderna, con un'esperienza intensa, realistica e ricca di distruzione ambientale avanzata. Con il lancio previsto per il 10 ottobre 2025 su Windows PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, questo è il momento ideale per scoprire come prenotare una copia e approfondire le edizioni disponibili per l’acquisto.

Battlefield 6, cos’è e di cosa parla?

Battlefield 6 è sviluppato congiuntamente da DICE, Criterion, Motive e Ripple Effect, ed è ambientato in un futuro prossimo segnato da un conflitto globale. La campagna narrativa segue lo scontro tra le principali potenze mondiali e Pax Armata, una potente compagnia militare privata responsabile di destabilizzazioni planetarie. Le missioni si svolgono in luoghi emblematici come il Sahara, Gibilterra, l’Islanda e la città di New York, e offrono un approccio narrativo maturo, cinematografico e focalizzato su eventi geopolitici plausibili. Il comparto multiplayer, vero fulcro della serie, ripristina le classi tradizionali — assalto, ricognizione, supporto e ingegnere — e presenta un massimo di 64 giocatori per partita, con modalità storiche come Conquest, Rush e Breakthrough, a cui si affianca la nuova modalità Escalation. Il sistema di distruzione dinamica è stato completamente ripensato per garantire un impatto tattico reale, mentre il gameplay enfatizza la collaborazione tra squadre, la gestione delle risorse e la mobilità veicolare. Le mappe disponibili fin dal lancio saranno nove, inclusa una rivisitazione della celebre Operation Firestorm di Battlefield 3, completamente ricostruita per le nuove tecnologie.

Battlefield 6, quando esce?

L’uscita ufficiale di Battlefield 6 è fissata per il 10 ottobre 2025 su tutte le piattaforme current-gen. Prima del rilascio, EA offrirà due fasi di open beta, accessibili rispettivamente dal 9 al 10 agosto e dal 14 al 17 agosto, mentre i membri del programma Battlefield Labs e chi parteciperà ai Twitch Drops potrà giocare in accesso anticipato dal 7 agosto. Questa struttura permette a tutti gli utenti interessati di provare il titolo prima del lancio definitivo e di esplorarne il potenziale tecnico e ludico.

Battlefield 6, perché conviene preordinarlo?

Effettuando il preorder di Battlefield 6 si otterrà accesso al Tombstone Pack, un pacchetto digitale che include numerosi oggetti estetici e bonus legati alla progressione. Tra i contenuti offerti si trovano skin esclusive per i personaggi, un’arma melee decorata, sticker per personalizzare l’equipaggiamento e booster di esperienza che permetteranno di avanzare più rapidamente nei primi giorni di gioco. Si tratta di un incentivo concreto per chi desidera iniziare l’esperienza con un vantaggio competitivo e con una maggiore possibilità di personalizzazione.

Battlefield 6, quale versione acquistare?

Il gioco sarà disponibile in due edizioni principali. La Standard Edition include il gioco completo e tutti i contenuti del preorder bonus, ovvero il Tombstone Pack. È l’opzione ideale per chi desidera concentrarsi sull’esperienza base, senza contenuti aggiuntivi. La Phantom Edition, invece, offre un pacchetto più ricco e orientato ai giocatori competitivi e collezionisti digitali. Include infatti il Battlefield Pro Token, che consente di sbloccare il Battle Pass della prima stagione e di saltare 25 livelli immediatamente. A questi vantaggi si aggiungono quattro skin esclusive del Phantom Squad, due pacchetti di armi chiamati Shrouded e Drop Shadow, una skin per arma corpo a corpo denominata Glimmer, un set di adesivi e charm per personalizzare ulteriormente l’interfaccia, oltre a ulteriori booster per XP. È importante sottolineare che, a differenza di altri titoli recenti, Battlefield 6 non prevede accesso anticipato al gioco completo per chi acquista l’edizione più avanzata: tutti i giocatori inizieranno il 10 ottobre, in perfetta parità.

Battlefield 6, chi dovrebbe acquistarlo?

Battlefield 6 è il titolo perfetto per i fan storici della serie che attendono da anni un ritorno all’azione moderna più cruda e tattica. Chi ha amato episodi come Battlefield 3 e Battlefield 4 troverà qui un mix ideale tra innovazione e fedeltà alle radici della saga. Allo stesso tempo, anche i neofiti del franchise potranno approcciarsi facilmente grazie a una campagna coinvolgente, a un multiplayer accessibile ma profondo e a una progressione pensata per valorizzare sia il gioco individuale che quello di squadra. Il motore grafico aggiornato e la distruttibilità avanzata contribuiscono a creare un’esperienza immersiva, capace di distinguersi nettamente dagli altri FPS del mercato.

Battlefield 6, quanto costa e dove acquistarlo

Attualmente, Battlefield 6 è disponibile al preorder su tutte le principali piattaforme digitali, tra cui Steam, Epic Games Store, EA App, PlayStation Store e Xbox Store. Il prezzo della Standard Edition si aggira attorno ai 69,99 euro, mentre la Phantom Edition ha un prezzo consigliato di 99,99 euro. È anche apparso anche presso rivenditori fisici come Amazon, Unieuro o GameStop, pertanto si consiglia di monitorare regolarmente le disponibilità per ottenere la migliore offerta possibile. Per chi è abbonato a EA Play o EA Play Pro, è inoltre prevista la possibilità di accedere al gioco senza costi aggiuntivi o con sconti riservati.

PS5

Amazon - Standard Edition | 79,99€

Amazon - Phantom Edition | 109,99€

Gamelife - Standard Edition | 80,99€

Gamelife - Phantom Edition | 110,99€

Xbox Series X|S